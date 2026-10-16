Crespo (PP) critica que "Sánchez no defiende a los agricultores y ganaderos" y reclama una PAC "sin recortes"

Encuentro del PP de Córdoba con mujeres referentes en el sector agroalimentario, con Carmen Crespo y Adolfo Molina. - PP

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional de Agricultura y Desarrollo Rural del PP, Carmen Crespo, ha criticado este viernes que "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no defiende con la firmeza necesaria los intereses de los agricultores y ganaderos ante las negociaciones europeas sobre la futura Política Agraria Común (PAC)". Frente a lo que considera una posición "insuficiente" del Ejecutivo, Crespo ha reivindicado "la necesidad de buscar aliados en la Unión Europea y mantener una estrategia de negociación que garantice los recursos y las herramientas que necesita el campo".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba previa a un encuentro con mujeres referentes en el sector agroalimentario, la popular ha subrayado "la importancia de la PAC para la economía rural" y ha alertado de que "España se juega 48.000 millones de euros para el próximo período de siete años, de los que 8.000 millones corresponderían a Andalucía y 1.700 millones a Córdoba".

"Con unas palabras tímidas no se defiende a los agricultores y ganaderos", ha señalado Crespo, quien ha contrapuesto la intervención de Sánchez sobre el marco financiero europeo con la estrategia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "buscar apoyos y alianzas con otros países para evitar recortes y defender una PAC adecuada a las necesidades de España".

La eurodiputada ha advertido de que "los próximos meses serán decisivos para el futuro de la política agraria, coincidiendo con las negociaciones del marco financiero plurianual y las reuniones del Consejo de la Unión Europea". En este sentido, ha rechazado cualquier reducción de los fondos de la PAC y ha insistido en que "el Gobierno debe pasar de las declaraciones generales a una actuación diplomática que permita sumar apoyos y defender los intereses del sector".

DEFENSA DE LOS FITOSANITARIOS Y MÁS APOYO

Crespo también ha criticado la posición de España en las negociaciones sobre simplificación normativa y autorización de productos fitosanitarios. En concreto, ha defendido "el reconocimiento mutuo entre países con condiciones agronómicas similares para facilitar que los agricultores dispongan de herramientas eficaces frente a las plagas".

La eurodiputada ha puesto como ejemplo las autorizaciones excepcionales de determinados productos en países como Francia e Italia y ha señalado que "España no está ofreciendo la misma respuesta a las necesidades de sus agricultores". Por ello, ha reclamado que "se impulse un mecanismo de reconocimiento mutuo que evite dejar al campo español en desventaja frente a otros productores europeos".

"No podemos dejar sin herramientas a nuestros agricultores", ha afirmado Crespo, quien ha incidido en que "la disponibilidad de fitosanitarios resulta especialmente relevante en un contexto de dificultades climáticas, presión sobre los costes y necesidad de mantener la sanidad vegetal y la competitividad de las explotaciones".

Asimismo, ha reclamado que "las ayudas al gasóleo profesional para agricultores y ganaderos alcancen el máximo permitido por la Comisión Europea". Según ha explicado, "el Real Decreto planteado por el Gobierno contempla una ayuda de 20 céntimos por litro, mientras que el margen europeo permitiría elevarla hasta cubrir el 70% de la subida del combustible --pudiendo alcanzarse más de 40 céntimos por litro--", una posibilidad que el PP considera "necesaria ante el encarecimiento de los costes de producción".

Crespo ha recordado que "las dificultades económicas del sector están detrás de las movilizaciones anunciadas por los agricultores" y ha apuntado que "las administraciones deben ofrecer respuestas proporcionadas a la situación que atraviesan las explotaciones agrarias".

MÁS OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES Y LOS JÓVENES DEL CAMPO

La popular ha destacado igualmente "la importancia de que la futura PAC incorpore medidas que favorezcan la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, con especial atención a las ayudas directas y al desarrollo de oportunidades en el medio rural".

En este sentido, ha defendido "el papel de las mujeres agricultoras en Andalucía y Córdoba y la necesidad de que tengan un protagonismo creciente en el futuro del sector". Crespo ha señalado que "el relevo generacional, la innovación y el mantenimiento de la actividad económica en los pueblos requieren una política agraria que atienda las necesidades reales de quienes trabajan en el campo".

Igualmente, ha insistido en que "la defensa del campo cordobés exige recursos suficientes, herramientas eficaces y una posición firme del Gobierno de España ante las instituciones europeas, para garantizar la viabilidad de las explotaciones, la actividad económica de las zonas rurales y el futuro de agricultores y ganaderos".

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL CAMPO

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha valorado el papel fundamental de las mujeres en la agricultura, la ganadería y el desarrollo del medio rural, con motivo del 15 de octubre Día Internacional de las Mujeres Rurales, y ha destacado su contribución a la economía, el empleo, la toma de decisiones y la fijación de la población en los pueblos, subrayando que "el futuro de Córdoba no puede entenderse sin su participación y liderazgo".

Molina ha incidido en "el compromiso de las administraciones gobernadas por el PP con la igualdad de oportunidades en el campo", poniendo como ejemplo el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar aprobado por el gobierno de Juanma Moreno en 2024. "Esta iniciativa busca mejorar el reconocimiento profesional de las mujeres, facilitar su acceso a las ayudas y fomentar su participación en las explotaciones agrarias y en los órganos de decisión del sector", ha dicho.

Asimismo, el popular ha reprochado "la falta de apoyo del Gobierno de España al sector primario" y ha defendido "la necesidad de reforzar la agricultura y la ganadería andaluzas y cordobesas, así como de garantizar una PAC que responda a las necesidades de los profesionales del campo".