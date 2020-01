Críticos de Podemos Andalucía: Teresa Rodríguez "no tiene autoridad para hacer oposición" a Iglesias

Actualizado 31/01/2020 12:46:14 CET

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Somos Podemos Andalucía, grupo de críticos con la dirección de Teresa Rodríguez, han rechazado que el partido morado en esta comunidad culpe a la dirección estatal por tener que celebrar la III Asamblea Ciudadana Andaluza en mayo, toda vez que han avisado de que "no tienen autoridad para mantener una actitud de oposición política a la dirección estatal porque no se representan más que a ellos", así como le exigen "honestidad" y que "no sigan crispando la convivencia interna de Podemos".

Así se han pronunciado estos críticos, en un comunicado remitido a Europa Press, después de que Podemos Andalucía anunciara que va a celebrar finalmente su III Asamblea en mayo, plegándose así al calendario que ha establecido la Ejecutiva de Pablo Iglesias, pero apuntando que están "cansados" de que "Madrid siempre acabe decidiendo sobre Andalucía" aún "contraviniendo la voluntad de los órganos andaluces", pues creen que estatal "impone de manera unilateral" dichos plazos.

De este modo, Somos Podemos Andalucía, que venía reclamando desde hace meses la convocatoria de la referida asamblea para renovar la dirección del partido, rechaza esas críticas porque aseguran que Teresa Rodríguez "elude su obligación de acudir a la reuniones del Consejo Ciudadano Estatal, donde se discuten asuntos como el calendario".

"Las personas que ostentan la dirección andaluza tienen la obligación de escuchar a la militancia y mientras era un clamor y una petición de inscritos y círculos que se desconvocara la conferencia 'Horizonte 2023' para poder celebrar la III Asamblea Andaluza, la dirección de Rodríguez nos desoyó y siguieron con sus planes", censuran antes de insistir en que una vez que no convocaron el proceso congresual al acabar su mandato en noviembre, ahora, como ejecutiva saliente, "no tienen autoridad para mantener una actitud de oposición política a la dirección estatal, habida cuenta de que no se representan más que a ellos mismos".

Y así, los críticos inciden en que a la Ejecutiva andaluza "le toca asumir las consecuencias de sus actos y demoras, y entender que Andalucía no es menos que nadie, y en muchas ocasiones hacen que sea menos que los demás cuando lo único que hacen es protestar y entorpecer".

Por todo, le piden que tenga "honestidad" y "no sigan crispando la convivencia interna de Podemos con constantes mensajes incendiarios que buscan enfrentar a militantes de distintas comunidades y asuman sus errores con dignidad". "Podemos Andalucía se merece proyectar una imagen de coherencia intelectual, solvencia política, madurez de grupo y responsabilidad de partido", concluyen.