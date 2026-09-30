Cruz Roja ayuda a mejorar la vida de más de 4.500 personas mayores en la provincia de Córdoba

Archivo - Una voluntaria y usuaria de 'Voces en Red'. - CRUZ ROJA - Archivo

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.500 personas mayores de la provincia de Córdoba participan cada año en los programas que Cruz Roja desarrolla para fomentar la autonomía personal, combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento saludable.

Según ha detallado la institución humanitaria, esta labor se extiende a 56 municipios de la provincia gracias al compromiso del voluntariado de la entidad y al trabajo desarrollado desde sus doce asambleas locales y comarcales, ubicadas en Lucena, Palma del Río, Priego de Córdoba, Baena, Puente Genil, Montilla, Rute, Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba, Valle del Guadiato y la capital.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este jueves, 1 de octubre, Cruz Roja quiere poner en valor la contribución de las personas mayores a la sociedad y reivindicar la necesidad de seguir avanzando --los 365 días del año-- en la protección de sus derechos, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y los desafíos demográficos que afrontan numerosas zonas rurales de la provincia.

"El envejecimiento forma parte de la vida y debemos garantizar que las personas puedan seguir disfrutando de sus derechos, participando en la comunidad y tomando decisiones a cualquier edad", explica María Torralbo, responsable provincial del programa de Personas Mayores de la institución humanitaria en Córdoba, quien comenta que "la soledad no deseada, el aislamiento social, la brecha digital, el edadismo, el maltrato o la sobrecarga en los cuidados continúan siendo algunos de los principales desafíos que afectan a muchas personas mayores".

La intervención de Cruz Roja se fundamenta en un modelo que favorece la permanencia de las personas mayores en sus hogares y comunidades el mayor tiempo posible. Para ello, la organización promueve la participación comunitaria, fortalece las redes de apoyo, fomenta el buen trato, impulsa la autonomía personal y desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir la institucionalización no deseada.

Para dar respuesta a estas realidades, Cruz Roja desarrolla proyectos como 'Atención integral a personas mayores' y 'Cerca de mí', orientados a reducir la soledad no deseada y reforzar los vínculos sociales mediante acompañamientos, seguimiento telefónico, actividades grupales y acciones de participación comunitaria. Asimismo, iniciativas como 'VIDA: VÍnculos De Apoyo' y 'Promoción del buen trato y protección frente al maltrato' contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía, fortalecer las redes vecinales y promover una cultura de respeto hacia las personas mayores.

La organización presta además una atención específica a las personas cuidadoras no profesionales, la mayoría de ellas mujeres, a través de programas de apoyo como el de 'Atención integral a personas cuidadoras', que persigue mejorar tanto el cuidado que prestan a sus familiares como su propio bienestar físico y emocional.

TECNOLOGÍA PARA COMBATIR LA SOLEDAD Y LA BRECHA DIGITAL

La innovación social se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Un ejemplo de ello es 'Voces en Red', proyecto impulsado con el apoyo de la Fundación Amancio Ortega, que facilita asistentes virtuales de voz a personas mayores para favorecer su autonomía y reducir el aislamiento social.

Actualmente, Cruz Roja dispone de algo más de 300 asistentes de voz virtuales en la provincia de Córdoba, el 78% de ellos instalados en municipios rurales. Estos dispositivos permiten mantener el contacto con familiares y amistades, acceder a información, recibir recordatorios o facilitar determinadas tareas cotidianas mediante sencillas instrucciones de voz.

Cruz Roja cuenta además con un servicio de Teleasistencia que, a través del teléfono y el famoso "botón rojo", brinda acompañamiento y seguridad ante posibles emergencias durante 24 horas, los 365 días del año. Este servicio se complementa con innovaciones tecnológicas como la teleasistencia móvil, que facilita la misma atención fuera de casa por medio de 'smartphones' o relojes inteligentes.

Paralelamente, la entidad impulsa actuaciones para reducir la brecha digital a través de iniciativas como Click_A, integradas en la plataforma Andalucía Vuela, mediante las que las personas mayores aprenden a utilizar teléfonos móviles, realizar videollamadas, acceder a servicios digitales o efectuar gestiones por internet con mayor seguridad y autonomía.

La organización desarrolla igualmente proyectos como 'Barreras Invisibles', que ayudan a superar obstáculos de movilidad mediante salvaescaleras, acompañamientos adaptados y mejoras de accesibilidad en los hogares, favoreciendo que las personas mayores puedan seguir conectadas con su entorno y manteniendo una vida activa.

LA 'X SOLIDARIA'

Buena parte de estas actuaciones son posibles gracias a fondos procedentes de la 'X Solidaria' en la declaración de la Renta, canalizados a través de la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, así como mediante la colaboración de instituciones públicas como los ayuntamientos de Córdoba e Hinojosa del Duque o el Instituto Provincial de Bienestar Social, dependiente de la Diputación.

"Envejecer de forma saludable no depende únicamente de cuidar la salud física", declara Torralbo, para enfatizar que "también es fundamental mantener relaciones sociales, participar en la comunidad y sentir que seguimos formando parte activa de ella". "Nuestro compromiso es acompañar a las personas mayores para que puedan hacerlo allí donde han construido su proyecto de vida", valora la responsable provincial del programa de Personas Mayores.