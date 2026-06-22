Cruz Roja hace un llamamiento a la responsabilidad en las playas, lagos y piscinas especialmente en la Noche de San Juan

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SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha hecho un llamamiento este lunes, 22 de junio, a la responsabilidad individual y colectiva en el baño en las playas, lagos y piscinas y ha lanzado una serie de consejos básicos de seguridad para disfrutar de estos espacios naturales con mayor seguridad, "evitando situaciones de peligro y ahogamientos, que nos pueden costar la vida".

Según ha emitido la entidad en una nota, la organización cuenta con equipos de socorrismo y vigilancia en diferentes playas de Andalucía, en las provincias de Huelva y Cádiz, donde garantiza una "respuesta eficaz, profesional e inmediata ante situaciones de emergencia", pero han precisado que la prevención es la "principal garantía para reducir los riesgos".

Por ello, la organización humanitaria ha apelado a la prudencia en las playas de Andalucía en una noche "tan mágica, tradicional y festiva" como la del 23 al 24 de junio, la Noche de San Juan, en la que miles de personas "volverán a encender hogueras, con familiares y amigos, cumpliendo con el ritual de mojarse en el mar al llegar a la medianoche".

En dicha jornada, Cruz Roja desplegará dispositivos especiales esa noche en las provincias de Málaga, Almería y Cádiz, en coordinación con diferentes consistorios para garantizar que el disfrute se realiza con total seguridad.

"Los peligros en el baño en espacios naturales y piscinas se concentran, la mayoría de las ocasiones, en que desconocemos el medio en el que nos el que nos estamos metiendo", ha explicado el jefe de la Unidad de Playas de Cruz Roja en la provincia de Cádiz, José Antonio Rodríguez Santana, al tiempo de precisar que "muchas veces no somos conscientes de nuestras condiciones físicas para poder adentrarnos en la zona de baño, otras veces no prestamos atención a las recomendaciones de los socorristas, y la mayoría de los accidentes ocurren por eso"

En este sentido, Rodríguez Santana ha advertido que "si no tenemos cualificación para hacer un rescate, es mejor no entrar en el agua y avisar rápido a los servicios de emergencia, porque nos podemos convertir también en víctimas".

En suma, Cruz Roja ha ofrecido consejos para disfrutar de las playas como fijar un punto de encuentro, especialmente si vamos con niños; vigilarlos en todo momento; bañarnos en zonas habilitadas o ser conscientes de nuestras aptitudes para nadar, entre otras.

Por otro lado, el servicio de socorrismo y vigilancia de Cruz Roja trabaja en 188 playas del litoral español. En Andalucía, Cruz Roja está presente en las playas de La Barrosa y en Sancti Petri en Chiclana, en la playa de Camposoto en San Fernando, en los arenales de Getares y El Rinconcillo, en Algeciras, y en las playas de Cartaya, en la provincia de Huelva.

En todas ellas, se garantiza la seguridad y el bienestar de los cientos de miles de personas que disfrutan de las costas con equipos multidisciplinares compuestos por socorristas acuáticos, personal sanitario, de conducción, de embarcaciones y auxiliares.

Además de la vigilancia en las playas, Cruz Roja despliega servicios de baño adaptado para personas con diversidad funcional y actividades para personas mayores. En ellos, se realiza el acompañamiento a las personas en espacios habilitados, para la comodidad de los usuarios, además del préstamo de artículos de apoyo, como muletas adaptadas para el baño y sillas de ruedas especiales ('anfibuguis'), que "permiten que personas con movilidad reducida puedan disfrutar del mar en igualdad de oportunidades".

En 'https://www2.cruzroja.es/que-hacemos/socorros/playas' se puede consultar el estado de las playas en las que presta este tipo de servicios, tanto de socorrismo como de baño. A través de un buscador, se podrá conocer las características, ubicación del personal de salvamento, accesibilidad de las playas y su estado general, lo que permite a las personas usuarias escoger la opción más segura.

NOCHE DE SAN JUAN

La prevención y la responsabilidad, según han estimado, se hacen "igual de necesarias" en la tradicional Noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, en la que miles de personas disfrutan de las playas al caer el sol, haciendo hogueras o bañándose en el filo de la medianoche. La combinación de fuego, mar y noche "puede ser peligrosa si nos confiamos".

Para disfrutar de los rituales tradicionales sin riesgos, han recomendado pautas básicas como, en el caso de montar hogueras, que sean "siempre en zonas permitidas por los ayuntamientos y siguiendo las normas de seguridad", así como no utilizar botes de spray, líquidos inflamables o papeles sueltos que puedan salir volando con el viento; o, si vas a cumplir con la tradición de saltar las brasas, asegurarse de que la hoguera no sea demasiado alta, lleva calzado cerrado, nunca chanclas, y ropa que no sea de fibras sintéticas, entre otras directrices.

Por otra parte, Cruz Roja ha enfatizado la importancia de cuidar el medioambiente, tanto en las visitas habituales a las playa, como especialmente en este tipo de celebraciones. Por ello, Cruz Roja ha hecho un llamamiento a respetar el entorno y aconseja llevar consigo una bolsa para recoger todos tus residuos, especialmente los cristales, que son un peligro invisible al día siguiente para bañistas.

En suma, en la Noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, Cruz Roja contará con servicios preventivos especiales en siete localidades del litoral andaluz, en coordinación con sus ayuntamientos, desplegando en todas ellas un total de nueve ambulancias, además de embarcaciones y un "amplio equipo de personal sanitario".

En la provincia de Málaga, Cruz Roja estará presente esa noche en Marbella con una ambulancia; en Mijas con una ambulancia en la Cala de Mijas y en Mijas pueblo; en Málaga capital con dos ambulancias en la playa de La Misericordia y una embarcación; en la playa del Tajo de Rincón de la Victoria con dos ambulancias, y un puesto sanitario con médico, enfermeros y diez socorristas y en Benajarafe, con una ambulancia.

Por su parte, en la provincia de Almería, Cruz Roja prestará servicio preventivo en la playa de San Juan de los Terreros, en Pulpí, con una ambulancia avanzada con médico y un vehículo de intervención rápida. En la provincia de Cádiz, Cruz Roja estará también en las playas de Algeciras durante el día con el servicio de socorrismo y en la "noche más mágica", con el despliegue especial de San Juan.