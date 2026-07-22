Cruz Roja recauda más de medio millón de euros en Córdoba con el Sorteo de Oro

Una voluntaria de Cruz Roja vende boletos del Sorteo de Oro. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha recaudado más de medio millón de euros en Córdoba con el Sorteo de Oro, una ayuda esencial para seguir acompañando a miles de personas en situación de vulnerabilidad en la provincia. El sorteo, que se celebra este jueves en Granada y se puede seguir por la web de Cruz Roja, reparte más de siete millones de euros en premios.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que ha detallado que, gracias a gestos de solidaridad como la compra de un boleto del Sorteo de Oro, Pilar pudo afrontar el pago de las facturas de la luz cuando la economía familiar apenas le permitía cubrir las necesidades de sus dos hijos; Óscar recibió el apoyo necesario para poner en marcha la peluquería con la que siempre había soñado y Antonia, una persona mayor que vive sola, cuenta con acompañamiento y actividades que hacen más llevaderos sus días.

Son historias distintas, pero tienen algo en común: detrás de ellas hay miles de gestos de solidaridad que hacen posible la labor diaria de Cruz Roja. La organización humanitaria ha recaudado este año en Córdoba 531.240 euros gracias a esta iniciativa solidaria, una cifra un 2,5 por ciento superior a la de 2025 y que le permite rebasar por tercer año consecutivo el medio millón de euros en ventas en la provincia.

Más allá de los números, esta recaudación se traducirá en apoyo para personas y familias que atraviesan dificultades económicas, en oportunidades laborales para quienes buscan un futuro mejor, en acompañamiento para combatir la soledad no deseada y en respuestas ante situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

"Un año más queremos agradecer la extraordinaria respuesta de la ciudadanía cordobesa, de nuestras personas socias, voluntarias, empresas colaboradoras y del conjunto de entidades que se han implicado en esta campaña. Cada boleto vendido representa mucho más que una participación en un sorteo; representa una oportunidad para seguir acompañando a quienes más lo necesitan", ha destacado Isabel Linares, responsable provincial de Captación de Fondos de Cruz Roja.

Gracias a iniciativas como el Sorteo de Oro, Cruz Roja puede continuar desarrollando proyectos destinados a prevenir y combatir la pobreza, fomentar la inclusión social, mejorar la empleabilidad de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, promover la autonomía y dignidad de las personas mayores, apoyar a la infancia y responder ante crisis y emergencias.

La campaña de este año ha querido precisamente poner el foco en el valor humano de cada gesto solidario. Porque detrás de cada boleto vendido hay una historia que puede cambiar. Una factura que deja de ser una preocupación para una familia, un negocio que logra abrir sus puertas o una conversación que rompe el aislamiento de quien vive en soledad.

Entre las empresas y entidades colaboradoras que han apoyado la campaña en la provincia figuran firmas como Deza, Grupo Alsara, Supermercados masymas, Supermercados El Jamón, Daplast, Smurfit Westrock, Emacsa, Colegio de Farmacéuticos, Unieléctrica, Tysa Ford, Onnera Refrigeration, Events San Cristobal, Covirán, el Real Club de Campo de Córdoba, El Colmado de la Sultana, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, el Ifapa y diversos centros educativos de la capital y la provincia.

MÁS DE 7 MILLONES DE EUROS EN PREMIOS

El Sorteo de Oro de Cruz Roja se celebrará este jueves, 23 de julio, en Granada y repartirá más de siete millones de euros en premios. Las bases y los números premiados podrán consultarse en la página web 'www.cruzroja.es/sorteodeoro' y a través del teléfono 900 100 014.

Pero para Cruz Roja, el mayor premio ya ha llegado: la confianza depositada por miles de cordobeses que, un año más, han demostrado que la solidaridad sigue siendo uno de los mayores tesoros de esta provincia. Gracias a ella, historias como las de Pilar, Óscar y Antonia podrán seguir escribiéndose cada día.