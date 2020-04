Cs pide al PSOE-A que "deje de dividir" con las "cartas de la vergüenza" sobre material para el Covid-19

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha pedido este miércoles al PSOE-A "respeto" y "dejar de dividir" ante las "cartas de la vergüenza" recibidas en las delegaciones provinciales del Gobierno andaluz, con quejas sobre el abastecimiento de materiales para luchar contra el coronavirus, desde ayuntamientos y diputaciones gobernadas por los socialistas.

En un audio difundido por Ciudadanos, Romero ha calificado estas "lamentables" misivas como "las cartas de la vergüenza", que están "fuera de lugar" por una "actitud desleal del PSOE-A". "Mentir está mal siempre pero en estos momentos parece imperdonable", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs "no está requisando nada", es más "no tiene las competencias" para ello, ya que "el mando único es del Gobierno central". Frente a esto ha destacado que la Junta, con "sus recursos y en solitario porque no recibe las ayudas del Gobierno", está luchando contra el coronavirus "con toda la determinación y convicción".

"En un momento en el que la sociedad está más unida que nunca, nos encontramos con un partido que se dedica a intentar dividir, frustrar y crispar. No se lo merecen los andaluces", ha subrayado Romero, toda vez que ha reclamado al PSOE-A que, "si no saben trabajar en equipo, al menos, desde el banquillo tengan un buen comportamiento".

DECRETO DE SIMPLIFICACIÓN

Por otra parte, Romero ha reprochado el "ataque sin sentido" del Gobierno central contra el decreto de simplificación burocrática de la Junta de Andalucía. "Ahora vemos que está abriendo debates y guerras que son ahora innecesarias", ha subrayado.

"Vemos mucha rapidez y diligencia para atacar decretos autonómicos por parte del Gobierno central y lentitud para devolver el IVA a las comunidades y en la gestión de la lucha contra el coronavirus", ha indicado Romero, quien ha señalado que "lo que hace el Gobierno atacando este decreto es poner piedras al progreso de Andalucía" y "ha elegido el peor momento".

Por último, ha defendido que Ciudadanos lo que busca es relanzar la economía, que "no se hunda más", que el tejido productivo "tenga posibilidades de crecer y fortalecerse", además de estar al lado de empresarios y autónomos.