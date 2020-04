Hacienda recuerda que las CCAA tienen más recursos de los que les correspondería con la crisis actual

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha recordado este martes que las Comunidades Autónomas y las entidades locales han recibido unas transferencias de la Administración General del Estado superiores a lo que les correspondería en el actual contexto de caída de ingresos, dado que las entregas a cuenta se calcularon con una previsión de crecimiento para este año del 1,6 por ciento que, como consecuencia del coronavirus, será actualizado a la baja.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a Montero se la ha preguntado por la reclamación de algunos Gobiernos autonómicos, entre ellos el de Canarias, de gastar su superávit para hacer frente a las consecuencias económicas que dejará la actual crisis sanitaria.

La ministra ha evitado responder directamente a la pregunta, ha señalado que el Gobierno se mantiene en "constante diálogo con los Gobiernos autonómicos" y seguirá trabajando para que "no tengan problemas de liquidez" a la hora de afrontar "los gastos ocasionados por el coronavirus".

En cualquier caso, Montero ha querido subrayar que las Comunidades Autónomas han recibido en lo que va de año unas entregas a cuenta del sistema de financiación que se calcularon con una previsión de crecimiento del PIB español del 1,6 por ciento, que no se va a cumplir como consecuencia del estallido de la pandemia de coronavirus que provocará, según cálculos de un informe del Fondo Monetario Internacional conocido este martes, no sólo que el PIB de España no crezca, sino que se contraerá un 8 por ciento.

En ese sentido, Montero ha resaltado que las entregas a cuenta recibidas hasta la fecha por las CCAA son "muy superiores a las que le corresponderían" si se hubiesen calculado con los datos que se tienen en la actualidad sobre el crecimiento previsto de la economía española.