Cs reclama al Gobierno un plan para eliminar aranceles a productos agroalimentarios

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha reclamado este jueves al Gobierno central que impulse un plan para eliminar los aranceles a los productos agroalimentarios.

En un comunicado, la diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por Cádiz, María del Carmen Martínez, ha mostrado su preocupación tras conocer la decisión de EEUU de mantener los aranceles sobre los productos españoles como medida de retorsión tras el fallo del panel de arbitraje de la OMC en el conflicto Boeing- Airbus.

Martínez ha precisado que, según ha declarado la administración norteamericana, los países implicados en el consorcio no han cumplido con las medidas derivadas de este fallo y no se ha retornado a una situación de mercado en lo que a esta industria se refiere. Para la diputada nacional, "no podemos permitir que nuestros productos agroalimentarios paguen la falta de relaciones exteriores con EEUU, y para ello necesitamos que el Gobierno central tome las riendas y luche por los intereses de nuestros agricultores, fundamentales para la economía de Andalucía".

"Desde Ciudadanos hemos preguntado al Gobierno si tiene un plan definido para conseguir eliminar los aranceles sobre los productos agroalimentarios españoles y, por tanto, de nuestra comunidad", ha informado Martínez, quien también ha aclarado que se han dirigido al Ejecutivo nacional para conocer "qué actuaciones ha llevado a cabo en el seno de la Unión Europea para llegar a una solución negociada con EEUU en relación a la eliminación de los aranceles".

Ha señalado que son preocupantes "las pérdidas económicas y el perjuicio que estos impuestos van a provocar en el sector agroalimentario, siendo uno de los principales exportadores a EEUU y que están sufriendo las consecuencias de una disputa comercial que nada tiene que ver con ellos".

"Productos andaluces como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, vino, frutas, porcino o derivados lácteos sufren una verdadera amenaza. Estos aranceles del 25 por ciento sólo incrementarán la crisis que ya sufre el colectivo", ha añadido Martínez, recordando la "labor que ha ejercido la agricultura durante el confinamiento, clave para el abastecimiento de los hogares españoles y europeos".

"Este comportamiento por parte de EEUU ya se ha repetido en otras ocasiones, en las que el sector agroalimentario ha sido el principal damnificado de la política comercial estadounidense en lo que a España se refiere", ha manifestado la diputada de Cs, aclarando que "Estados Unidos es el segundo destino extracomunitario de las exportaciones agroalimentarias españolas, con cerca de 2.000 millones de euros exportados en 2019, por lo que la imposición de estos aranceles y su continuidad en el tiempo podrían poner en peligro este destino prioritario para las exportaciones españolas".