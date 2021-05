Cs urge a Sánchez a trabajar con Marruecos para "atajar la crisis" de Ceuta y "un plan de refuerzo" de fronteras

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha reclamado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se ponga ya a trabajar" con Marruecos "coordinadamente" para "atajar la crisis" generada en torno a Ceuta con la llegada masiva de migrantes marroquíes a la ciudad autónoma en las últimas horas, así como ha reclamado "un plan de refuerzo de nuestras fronteras".

Así lo ha señalado la portavoz de Cs en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, Mar Sánchez, en una atención a medios en la Cámara andaluza en la que, a preguntas de los periodistas, ha calificado de "terrible lo que está viviendo Ceuta", y ha criticado la "dejadez" por parte del Gobierno de España.

"Creo que el presidente (Pedro Sánchez) no se ha dado cuenta de que, por no afrontar un problema, por dejarlo de lado, éste no se resuelve solo", ha comentado la diputada de Cs, quien en esa línea ha considerado "importante, por un lado, que se ponga ya a trabajar Pedro Sánchez con Marruecos coordinadamente, primero para atajar esta crisis y, segundo, para devolver a aquellas personas que han entrado de forma ilegal en nuestra tierra a sus países de orígenes".

De igual modo, la parlamentaria de Cs ha defendido que, en este asunto, "lo que se ha puesto en evidencia es que necesitamos un plan de refuerzo de nuestras fronteras".

Finalmente, Mar Sánchez ha querido enviar al hilo de esta crisis un mensaje de "apoyo primero a toda Ceuta y, segundo, a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están allí actuando", ha concluido.