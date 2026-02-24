La Junta celebra en Cádiz una jornada técnica sobre los entornos laborales saludables

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, inaugurando este martes la jornada técnica 'Bienestar Laboral. Hábitos Saludables'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha inaugurado este martes la jornada técnica 'Bienestar Laboral. Hábitos Saludables', organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de Cádiz, en colaboración con la Mutua Fraternidad-Muprespa.

El encuentro se ha centrado en la evolución de la PRL hacia un enfoque más integral, accesible y adaptado especialmente a las pequeñas y medianas empresas, ha informado la Junta en una nota sobre un evento al que han asistido profesionales de la salud laboral y de prevención de riesgos laborales, así como de técnicos y responsables de empresas y organizaciones interesados en el tema.

Durante el acto de apertura, el delegado territorial ha destacado la importancia de impulsar políticas que promuevan la salud y el bienestar en el trabajo como "una inversión estratégica y no como un gasto", entendiendo que la generación de entornos laborales saludables "no es exclusiva de las grandes corporaciones" sino que "las pymes también pueden desarrollar estas iniciativas con actuaciones de bajo coste o incluso sin inversión económica, siempre que exista compromiso y visión preventiva".

En la jornada se ha abordado la creación de entornos laborales saludables desde un enfoque holístico, integrando la salud física, mental y social de las personas trabajadoras.

El programa ha puesto el foco en tres ámbitos clave. El primero basado en el impacto del consumo de alcohol, una sustancia socialmente normalizada y presente "desde hace siglos en nuestra sociedad", pero que constituye uno de los principales factores de riesgo en la carga de enfermedad en España.

Más allá de la aparente ausencia de efectos negativos a corto plazo en muchos consumidores, el alcohol es una sustancia adictiva que puede generar dependencia y está vinculada al desarrollo de múltiples patologías y lesiones que afectan también al entorno profesional.

De la misma manera, se ha puesto el foco en el descanso como elemento preventivo esencial, presentando el sueño como un auténtico "equipo de protección biológico". Frente a la imagen clásica de la prevención asociada a cascos, sillas ergonómicas o extintores, se ha destacado que un descanso adecuado influye directamente en la capacidad de atención, la toma de decisiones, la seguridad y la salud integral de las personas trabajadoras.

En paralelo, se ha analizado el impacto de la digitalización en los entornos laborales actuales. Aunque la transformación tecnológica no es perjudicial en sí misma, su uso inadecuado, la hiperconectividad sin límites, la falta de control y la ausencia de educación digital pueden convertirla en un riesgo emergente con consecuencias físicas, mentales y sociales.

En este contexto, se ha presentado el trabajo que viene desarrollando el Observatorio de Bienestar Laboral, impulsado por la Fundación Personas y Empresas y Fraternidad-Muprespa, centrado en el análisis de los riesgos derivados de las tecnologías digitales y de las nuevas modalidades de trabajo.