Cs cree que hay tiempo para cerrar un acuerdo con el PP: "Algunos estarán deseando trincar sillones"

Actualizado 20/12/2018 14:49:10 CET

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Ciudadanos (Cs), Fernando de Páramo, ha garantizado este jueves que el cambio se producirá en Andalucía y que aún hay tiempo para que puedan cerrar con el PP el acuerdo de gobernabilidad que están negociando. En este sentido, ha defendido la necesidad de priorizar las políticas frente a las personas que ocupen los puestos de responsabilidad, a la par que ha considerado que "algunos tienen prisa porque estarán deseando trincar sillones".

En una entrevista en 'Al rojo vivo', recogida por Europa Press, De Páramo ha insistido en que habrá cambio en Andalucía y que esto "es lo que más interesa a miles de andaluces que han votado eso", de modo que la presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "se va a ir a su casa, el PSOE-A va a pasar a la posición y tiene que asumir que ha perdido, que tras 40 años ya está bien y habrá una nueva situación de cambio".

"Va a ser muy difícil pero lo vamos a conseguir", ha señalado antes de explicar que las negociaciones entre el PP y Cs continuarán hasta que se solucionen los flecos que quedan pendientes en materia de regeneración, que para Cs "son fundamentales". Y así, defiende que deben hablar primero de políticas y, después, de quienes ocupan esos puestos responsabilidad.

De Páramo ha explicado que ya les ha pasado anteriormente en otros acuerdos que ha cerrado con el PP o con el PSOE en otras partes de España, "les entra a todos mucho las prisas", pero para Cs la prioridad sigue siendo "garantizar que habrá regeneración y reformas en una tierra que lleva 40 años de gobiernos socialistas y que tiene unos datos y una situación de corrupción lamentable".

Sobre la posible representación de Vox en la Mesa del Parlamento andaluz, el dirigente de Cs ha explicado que las negociaciones en este marco "aún no han empezado" y no se abordará "hasta que no se hable de las políticas concretas". En cualquier caso, ha incidido en que este órgano debe ser plural y reflejar el resultado de las urnas. Ha subrayado que las prioridades son las políticas y las propuestas que abordarán en los primeros cien días de gobierno, mientras que cree que hasta el día 27, cuando se constituye la XI Legislatura andaluza, "tenemos oportunidad de hablar de esos puestos en la Mesa".

Preguntado por las conversaciones que puedan estar manteniendo el PP-A y Vox, De Páramo ha sostenido que los populares "pueden hablar con quien quieran", si bien Cs cree que ante esta situación el PSOE-A debe ser responsable y abstenerse ante el acuerdo que puedan cerrar el PP y Cs. Tras recordar que Susana Díaz pasó la campaña electoral del 2D pidiendo al resto de partidos que no bloquearan las instituciones, ahora le reclama que haga lo mismo y así "no hablaríamos de esto", en alusión a Vox.

Con todo, el secretario de comunicación de Cs ha hecho hincapié que la nueva situación que se presenta en Andalucía con la salida del PSOE-A tras 40 años de gobiernos es algo "histórico", que debe "hacerse bien, con calma y priorizando las políticas de regeneración, las sociales y las económicas". Este es, como ha proseguido, "el planteamientos sensato y tranquilo de Cs" frente a que "algunos tienen prisa porque imagino que estarán deseando trincar sillones".

"Tenemos tiempo, vamos a hablar primero de políticas, pero habrá cambio en Andalucía, lo garantizo, y ese cambio no lo pueden protagonizar quienes llevan 40 años sin cambiar nada", ha zanjado Fernando de Páramo.