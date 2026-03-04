CSIC impulsa dos nuevos proyectos para dar apoyo en la fase de recuperación tras las últimas inundaciones en Andalucía

Desalojados 350 vecinos de Ubrique (Cádiz) por desbordamiento del río y movimientos de tierra. A 08 de febrero de 2026 en Ubrique, Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha puesto en marcha dos nuevos proyectos de investigación para seguir prestando asesoramiento científico a la Junta de Andalucía en la fase de recuperación de la emergencia que se activó tras las intensas inundaciones que afectaron a las provincias de Cádiz y Málaga a principios del pasado mes de febrero.

Estos dos proyectos, relacionados con tareas de hidrología y riesgos del terreno, responden al cambio de necesidades detectado tras el descenso del nivel de emergencia --actualmente en preemergencia, situación operativa 0--, y toman el relevo de la intervención que el CSIC ha desarrollado hasta el momento, enmarcada hasta ahora en el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE), que se ha desactivado, tras concluir las labores de apoyo científico y técnico desarrolladas en la fase aguda de la emergencia, según ha informado las entidad en una nota.

La actuación del GADE, que se inició a principios de febrero a petición de la Junta de Andalucía y que se ha desarrollado a lo largo de un mes, ha supuesto la movilización de más de 50 especialistas procedentes de seis centros del CSIC: el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icman- CSIC), el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), Geociencias Barcelona (Geo3bcn-CSIC) y la Delegación del CSIC en Andalucía.

Además, CSIC ha detallado que los trabajos han contribuido a la evaluación de riesgos geológicos en los municipios más afectados y la monitorización de los puntos de control instalados, y han abarcado áreas como hidrogeología, estabilidad del terreno, teledetección, uso de drones y sismicidad. La intervención ha estado liderada por la coordinadora de Emergencias del CSIC, Inés Galindo, y el coordinador del GADE, Juan Carlos García.

ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS DEL CSIC

Esta es la segunda ocasión que se ha activado el Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) durante este año tras un episodio de contaminación marina en Las Palmas de Gran Canaria.

A lo largo de 2025 el Consejo intervino en seis ocasiones en labores de asesoramiento científico en emergencias: las graves inundaciones en Valencia por la DANA y en la mina se sal de Praid (Rumanía), el apagón nacional, la recuperación tras los incendios forestales en Las Médulas (Castilla y León) y en Pico del Lobo (Guadalajara), así como en el simulacro de erupción volcánica en Garachico (Tenerife).

Según ha explicado, el PADE es una herramienta que sistematiza y agiliza la intervención y el apoyo que ofrece el CSIC como asesor experto científico-técnico a los gestores de las emergencias.

El protocolo se aprobó en abril de 2024 por parte de la principal institución científica pública española como parte de la estrategia del Consejo de reforzar sus actuaciones de asesoramiento y de poner la evidencia científica al servicio de las políticas públicas.