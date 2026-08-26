CSIF-A afea a la Junta de "incumplir su compromiso" de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo en septiembre

Archivo - CSIF protesta en Sevilla contra la "amenaza que se cierne sobre la enseñanza pública" por el impulso de la Junta a los conciertos (imagen de archivo). - CSIF-A - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía de "incumplir su compromiso" de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en el mes de septiembre tal y como había acordado con las organizaciones sindicales.

Según ha indicado la organización sindical en una nota, para CSIF-A resulta "especialmente sorprendente" que el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, anunciara este pasado martes públicamente en declaraciones a distintos medios de comunicación, que el nuevo Decreto de teletrabajo "no estaría aprobado en el plazo inicialmente pactado", "sin que previamente esta circunstancia hubiera sido comunicada a las organizaciones sindicales que participaron en la negociación y con las que suscribió un pacto el pasado 21 de abril de 2026 en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación", ha explicado.

Por ello, la Central Sindical ha considerado que los argumentos esgrimidos por la Administración relacionados con los plazos administrativos necesarios para la tramitación de la norma, "no justifican un nuevo retraso".

A juicio del sindicato, detrás de este incumplimiento "existe una falta de voluntad política para culminar en los plazos comprometidos una norma que lleva tiempo siendo objeto de negociación y acuerdo con las organizaciones sindicales".

El sindicato ha rechazado rotundamente el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta en relación con la aprobación de una regulación del teletrabajo para el personal de la Administración General, una medida que CSIF-A considera "necesaria" para avanzar hacia una Administración "más moderna, flexible y eficiente" y para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de sus empleados públicos.

Por último, CSIF ha exigido a la Junta "seriedad" con los acuerdos alcanzados y acelere al máximo la tramitación del decreto, evitando más demoras injustificadas en una regulación que considera necesaria y largamente demandada por el personal de la AGJA.