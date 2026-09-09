CSIF alerta de que los centros educativos de Córdoba empiezan el curso "plantillas incompletas"

Archivo - Imagen de recurso de una pizarra escolar. - GVAEDUCACIÓ - Archivo

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha alertado este miércoles sobre el estado de la educación pública cordobesa al inicio del curso 2026/2027, que comienza "con más necesidades que recursos en las aulas, a pesar de los importantes avances que se han implementado gracias al acuerdo firmado con los sindicatos en julio de 2025", ya que los centros afrontan el nuevo curso "con plantillas que no están plenamente cubiertas, existe una creciente presión sobre los profesionales que atienden a la diversidad y el sistema educativo andaluz se sitúa a la cola según el informe PISA".

Según informa CSIF en una nota, una encuesta elaborada por la organización entre los docentes revela que "el 76% de los centros educativos cordobeses comenzó septiembre con la plantilla incompleta" y que "el 80% prevé algún impacto por la falta de retraso en la incorporación de profesorado".

"La Administración debe ser previsora y tener claro que el curso arrancó el 1 de septiembre y para esa fecha deben estar cubiertas todas las vacantes pendientes, en vez de esperar a la llegada del alumnado. No ser consciente de esto es ignorar la considerable carga organizativa que hacen los docentes los primeros días", ha señalado el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón.

En este contexto, la central sindical ha criticado "la última incidencia acontecida en Sipri", el Sistema de Provisión de Interinidades de la Consejería de Educación, pues la Administración se ha visto "obligada a corregir la primera adjudicación, cuando muchos docentes ya se encontraban desplazándose o en sus destinos, con los consecuentes perjuicios personales y económicos al profesorado afectado y el retraso en su incorporación a los centros".

Por otro lado, "casi el 73% del profesorado cordobés considera que las ratios son elevadas, excesivas o incluso superiores a la legal en algún caso". "Si bien es cierto que el Acuerdo firmado por CSIF en 2025 conlleva que este curso se baje la ratio a 22 alumnos por aula en los 3 años, y dicha bajada se irá implantando de manera progresiva en el resto de etapas, es necesario seguir avanzando en esta cuestión, pues es una realidad que dificulta directamente la atención al alumnado", ha subrayado Pachón.

De igual modo, el representante sindical ha relatado que dicho acuerdo recoge mejoras sobre teletrabajo, días de asuntos propios en período lectivo, promoción del profesorado gracias al acceso a cátedra y desburocratización, "que, sin duda, son medidas beneficiosas, pero CSIF se mantendrá vigilante para que se implanten de manera efectiva y, al mismo tiempo, seguirá exigiendo más avances en las condiciones laborales del profesorado".

La atención a la diversidad es otro de los temas que preocupa a los docentes, pues "más del 63% considera insuficientes o claramente insuficientes los recursos humanos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)".

"Coincidimos con las recientes declaraciones de la consejera de Educación en las que decía que la atención a la diversidad debe ser protagonista en esta legislatura, pero hay que pasar de los discursos a los hechos", ha manifestado Pachón, quien ha incidido en que "el alumnado con necesidades especiales ha crecido en Córdoba casi un 51% entre los cursos 2015/2016 y 2024/2025, mientras que los recursos solo han aumentado un 17%".

En cuanto a infraestructuras, la encuesta realizada por el sindicato desvela que "el 26% del profesorado afirma que las instalaciones presentan deficiencias importantes o graves". "La Administración debe invertir más para que un servicio público esencial como es la educación se lleve a cabo en una condiciones dignas y seguras", ha afirmado el máximo representante de CSIF Educación Córdoba.

Por último, CSIF ha hecho referencia al reciente informe PISA, que sitúa al sistema educativo andaluz "en el furgón de cola del país y que debe servir como llamada de atención para reforzar la inversión. Andalucía y Córdoba no pueden pretender mejorar su educación si los centros empiezan el curso con falta de personal, si las ratios dificultan la atención al alumnado y si los recursos no crecen al ritmo de las necesidades. El sistema público se sostiene en buena medida gracias al esfuerzo extraordinario de los docentes, pero eso no debe convertirse en el sustituto de una planificación adecuada y de recursos suficientes", ha apostillado Pachón.