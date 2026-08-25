CSIF alerta de que la falta de efectivos del Plan Infoca "reduce la capacidad de respuesta del dispositivo"

Miembros del plan Infoca en el puesto de mando avanzado del incendio de Niebla (Huelva) el pasado 14 de agosto de 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este martes de la situación "muy preocupante" por la que pasa el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) debido a "la falta de efectivos", lo que "reduce la capacidad de respuesta del dispositivo y aumenta la presión sobre los trabajadores que sí están disponibles".

En una nota de prensa, CSIF ha reclamado a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) "medidas urgentes para garantizar la plena capacidad operativa del servicio", que se prolongará hasta el próximo 15 de octubre. Por ello, el secretario general de la sección sindical de CSIF Andalucía en la EMA, Gregorio López, ha calificado de "lamentable" que "tras varios meses de campaña de alto riesgo, hay puestos sin cubrir y unidades incompletas".

Así, ha explicado que "continúan sin cubrirse puestos esenciales como bomberos forestales, vigilantes, operadores de consola y auxiliares de gestión, conductores de Vehículos de Extinción de Incendios (VEI), bomberos forestales de prevención y extinción y Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Bricas)".

Además, el sindicato ha asegurado que existe una situación "muy preocupante en la cobertura de determinados VEI", ya que algunos medios "están siendo cubiertos con un único bombero forestal conductor", algo que López ha pedido corregir "de manera inmediata por el riesgo que supone afrontar una emergencia con una dotación suficiente". "Las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos y el trabajador no debería encontrarse solo ante una situación de emergencia", ha enfatizado.

Ha afirmado que es "especialmente alarmante" que "el déficit de personal haya provocado el agotamiento de las bolsas de trabajo" y que según el sindicato, ha obligando a la EMA a "recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para intentar cubrir puestos operativos". En este sentido, ha incidido en que "esta estrategia debe ser una solución puntual, pero nunca convertirse en la respuesta a una falta de previsión que se produce en plena campaña de alto riesgo".

Por otra parte, CSIF ha indicado que es necesario "extremar las garantías de formación y adaptación cuando se incorporan trabajadores sin experiencia previa en el dispositivo". "No cuestionamos que haya que incorporar trabajadores, lo que cuestionamos es que se llegue a estas fechas con las bolsas agotadas y que haya que buscar de urgencia personal para puestos que requieren formación, preparación y conocimiento específico del plan Infoca", ha apostillado López.

Asimismo, CSIF ha señalado de que la falta de efectivos puede terminar afectando a otras funciones esenciales del dispositivo debido a que "la necesidad de cubrir puestos prioritarios está obligando a reorganizar a trabajadores destinados a vigilancia, lo que debilita la capacidad de detección temprana de los incendios". "La vigilancia es una pieza fundamental de INFOCA, ya que detectar un incendio cuanto antes puede marcar la diferencia entre una intervención rápida y una emergencia de grandes dimensiones", ha subrayado López, quien ha añadido que "no podemos solucionar una carencia de personal debilitando otra función esencial".

Igualmente, el sindicato ha pedido un cambio en la planificación del dispositivo para "reforzar las actuaciones preventivas", ya que según ha declarado López, "los incendios se apagan en invierno". Así, ha exigido una mayor inversión en mantenimiento de cortafuegos, áreas de seguridad, márgenes de caminos, zonas próximas a infraestructuras y áreas recreativas, así como en el resto de trabajos preventivos que permitan reducir la continuidad de la vegetación y facilitar las labores de extinción en época estival.

A todo ello, se suma la reivindicación de "una plantilla completa al 100 por ciento y plenamente operativa, puesto que cuando llega el periodo de medio y bajo riesgo el dispositivo se queda al 45 por ciento en algunas provincias". Por todo lo expuesto, CSIF-A ha instado a la EMA a cubrir las vacantes existentes y la cobertura de bajas, completar las dotaciones de retenes, Bricas y puestos de vigilancia, agilizar las Oferta de Empleo Pública (OEP) y los procesos de selección pendientes y evitar que el agotamiento de las bolsas "vuelva a dejar al dispositivo sin capacidad de respuesta para cubrir las vacantes".

Además, ha demandado que se garantice la formación y adaptación necesarias del personal de nueva incorporación. "A 25 de agosto no podemos seguir hablando de puestos pendientes de cubrir como si estuviéramos preparando la campaña, ya que estamos en plena campaña de alto riesgo y necesitamos que el INFOCA tenga todos los efectivos y medios necesarios para responder con garantías", ha concluido López.