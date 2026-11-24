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SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de la periodicidad establecida para las Ofertas de Necesaria Cobertura (ONC) del concurso abierto y permanente (CAP) del personal funcionario de la Administración General.

En un escrito registrado ante Administración, el sindicato ha reclamado que se garantice el cumplimiento de la normativa, ya que el artículo 61.4 del Decreto 51/2025 establece que debe realizarse, al menos, una oferta de puestos y su correspondiente resolución de adjudicación cada cuatro meses; sin embargo, durante 2026 únicamente se ha llevado a cabo una ONC, lo que limita las posibilidades del personal funcionario de obtener nuevos destinos, acercarse a su lugar de residencia, acceder a puestos de mayor nivel y mejorar sus condiciones laborales, según ha asegurado el sindicato en una nota de prensa.

Para CSIF, esta situación "desvirtúa el objetivo con el que nació el concurso abierto y permanente, concebido precisamente para agilizar la movilidad y evitar las largas esperas entre procesos". El sindicato considera que los cambios de Gobierno y las posteriores reorganizaciones de las consejerías, argumento esgrimido por la Administración para justificar el retraso, no pueden traducirse en un incumplimiento de las obligaciones ni trasladar sus consecuencias a las empleadas y empleados públicos.

De igual modo, CSIF ha señalado que la demora adquiere especial relevancia por sus efectos sobre la valoración de la formación. En 2027 está prevista una reducción del 33,33% en la puntuación otorgada a los cursos recibidos, al pasar de 0,18 a 0,12 puntos por cada diez horas. Esto significa que las 500 horas de formación que permiten alcanzar actualmente los nueve puntos máximos pasarán a otorgar únicamente seis puntos, ha aseverado la agrupación sindical.

El sindicato ha calificado de "especialmente perjudicial" que la falta de ofertas durante 2026 haya reducido las oportunidades de movilidad del personal funcionario en el último año de aplicación del baremo transitorio más favorable.

Ante esta situación, ha considera imprescindible modificar urgentemente el Decreto 51/2025 para establecer un sistema de movilidad único, de manera que sea un mismo órgano el que asuma la convocatoria, tramitación y resolución del concurso para toda la Administración General de la Junta de Andalucía.

El sindicato ha apuntado que la actual distribución de competencias entre las distintas consejerías dificulta la coordinación y puede provocar nuevos retrasos ante cualquier modificación de la estructura administrativa.

Por ello, CSIF apuesta por un modelo centralizado, estable y común que permita desvincular el funcionamiento del concurso de los cambios organizativos del Gobierno andaluz. Asimismo, CSIF ha reclamado un modelo similar al personal laboral, con una única convocatoria para toda la Administración y ofertas de puestos de necesaria cobertura que engloben a todas las consejerías con una única resolución.

Esta medida permitiría al personal funcionario ordenar conjuntamente sus preferencias sobre los puestos disponibles y garantizar una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos. El sindicato ha apuntado que el hecho de que el personal laboral ya cuente con un sistema único y, por tanto, haya podido tener su segunda oferta durante este año debe servir como referente y ejemplo de que es un modelo viable.

Por todo ello, CSIF ha exigido que la Administración cumpla de inmediato la periodicidad cuatrimestral de las ONC e impulse la modificación del Decreto 51/2025. El objetivo es dotar a la Junta de Andalucía de un concurso abierto y permanente verdaderamente operativo, con una gestión unificada y que dé mayor seguridad jurídica al personal funcionario para ejercer sus derechos y desarrollar su carrera profesional sin demoras injustificadas.