CSIF avisa que la falta de personal TCAE en la UCI del Reina Sofía de Córdoba pone en riesgo a los pacientes

Archivo - Acceso a la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha expresado este jueves su "profunda preocupación por la insuficiente dotación de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba", lo que, "no solo compromete la calidad y la seguridad de la atención prestada a los pacientes en situación crítica, sino que también genera una importante sobrecarga laboral para los profesionales, dificultando su trabajo en las condiciones asistenciales que requieren las personas allí ingresadas".

Según ha informado el sindicato en una nota, CSIF y el colectivo de TCAE "han trasladado esta problemática desde 2024 a los mandos intermedios, a la Dirección de Enfermería y a la Subdirección de Recursos Humanos" del Reina Sofía, "sin embargo, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida estructural que permita resolver una situación, que afecta, tanto a los profesionales, como a los pacientes".

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, ha precisado que "la UCI cuenta actualmente con solo ocho TCAE para atender a 40 ingresados críticos", cuando, "de forma general, la dotación es de un profesional por cada seis pacientes, mientras que en los módulos de Cardiología y Trasplantes la asignación es de un TCAE por cada cuatro pacientes". Para CSIF, estas cifras resultan "insuficientes en una unidad de alta complejidad como esta, que es referente nacional en materia de trasplantes".

Ante esta situación, CSIF ha solicitado formalmente a la Gerencia y al departamento de Recursos Humanos del Hospital Reina Sofía "un aumento estructural de la plantilla de TCAE", al considerar que "los refuerzos temporales no resuelven un problema permanente como este".