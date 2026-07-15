La Junta destina más de 700.000 euros a dos proyectos en Orcera (Jaén) para contratar a 30 personas

Proyecto de Empleo y Formación en Orcera - JUNTA DE ANDALUCÍA

ORCERA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Orcera desarrollará dos proyectos en el marco del programa 'Empleo y Formación' (PEF) de la Junta de Andalucía, que permitirán la contratación y formación de 30 personas desempleadas en las especialidades de atención sanitaria y limpieza. Para ello, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destina una subvención global de 709.547,32 euros.

La delegada del Gobierno en funciones, Ana Mata, ha inaugurado junto al alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, el primero de estos dos proyectos, mientras que el segundo tiene previsto su inicio el próximo mes de agosto. Ambas iniciativas han sido ideadas y son gestionadas directamente por el Ayuntamiento orcereño.

Durante el acto, Mata ha destacado que, a lo largo de un año, los treinta alumnos participantes "van a recibir una formación de excelencia altamente especializada" que combina la teoría con la práctica profesional en alternancia, lo que "incrementa las opciones de poder acceder a un puesto de trabajo".

Asimismo, ha puesto en valor "el trabajo de gestión municipal" y la implicación del equipo docente para conformar grupos de trabajo orientados a la inserción laboral.

Al término de este periodo formativo de 12 meses, los alumnos obtendrán un total de cuatro certificados profesionales (dos de nivel 1 y dos de nivel 2), títulos oficiales con vigencia en el ámbito nacional y europeo que acreditan la cualificación teórica y práctica adquirida.

Los dos grupos de alumnado cursarán las mismas especialidades a través de cinco módulos formativos. En concreto, se impartirá formación en 'Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales' (certificado profesional de nivel 1) y en 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' (certificado profesional de nivel 2).

La formación se completará con tres módulos adicionales: uno de 'Limpieza e higienización' (formación complementaria de nivel 1), otro de 'Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia' (formación complementaria de nivel 2) y, por último, un módulo sobre 'Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasistencia' (formación complementaria de nivel 2).

Esta iniciativa se inscribe dentro de la actual edición del programa Empleo y Formación en la provincia de Jaén, donde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo realiza una inversión total de 10,8 millones de euros.

Este presupuesto provincial permitirá la formación y contratación de un total de 465 personas desempleadas durante un año, a través de 31 proyectos PEF que son ejecutados por 21 entidades, de las cuales 20 corresponden a ayuntamientos y una a una entidad privada.