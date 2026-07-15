Sanz destaca la formación de 2.200 policías locales en Andalucía en seis años durante la clausura del curso de ingreso

1104616.1.260.149.20260715211222 Ingreso de la 55 Promoción de Policías Locales de Andalucía - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha clausurado este miércoles en Sevilla el curso de ingreso de la 55 Promoción de Policías Locales de Andalucía, integrado por 80 alumnos que se incorporarán a 21 municipios de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, en concreto, seis agentes prestarán servicio en municipios gaditanos, 13 lo harán en localidades onubenses y 61 se incorporarán a plantillas de la provincia de Sevilla.

Durante el acto, Sanz ha señalado que "es un orgullo clausurar este curso de ingreso en los cuerpos de la Policía Local de Andalucía" y ha trasladado su enhorabuena a los nuevos agentes que iniciarán su carrera profesional al servicio de la ciudadanía.

El consejero ha destacado el papel esencial que desempeñan las policías locales como cuerpo de proximidad, subrayando que "sois mucho más que una figura de uniforme", ya que sus responsabilidades trascienden la mera aplicación de la ley para convertirse en un elemento fundamental de cohesión social y convivencia. Asimismo, ha recordado que "la Policía Local es el rostro más cercano del Estado y la primera mano tendida a los ciudadanos" en los momentos de mayor dificultad.

Antonio Sanz ha puesto de relieve la actuación de estos cuerpos en situaciones de emergencia, recordando la labor desarrollada recientemente durante el incendio declarado en Los Gallardos (Almería), donde las policías locales colaboraron en las tareas de evacuación, información y protección de la población afectada. Además, ha agradecido la actuación de todos los profesionales que intervinieron en la emergencia y ha tenido un recuerdo para las víctimas de esta tragedia.

Durante su intervención, el consejero ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con el refuerzo de las plantillas y la mejora de la formación de los agentes a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). En este sentido, ha destacado que "más de 2.200 nuevos policías locales se han formado en el instituto en los últimos seis años, una cifra récord que demuestra la apuesta del Gobierno andaluz por fortalecer la seguridad pública".

El consejero ha recordado además que Andalucía cuenta actualmente con alrededor de 11.000 policías locales distribuidos en 505 municipios, una cifra que considera "insuficiente para una comunidad de más de 8,5 millones de habitantes". Por ello, ha defendido la necesidad de seguir impulsando nuevas promociones y reforzando las plantillas municipales mediante una formación cada vez más amplia y especializada.

Sanz también ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el IESPA para aumentar su capacidad formativa. Desde octubre de 2022, más de 1.200 nuevos agentes han pasado por sus aulas gracias a una estrategia de descentralización desarrollada en colaboración con los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Linares, fórmula que ha permitido acercar la formación a los aspirantes de distintos puntos del territorio andaluz y responder al incremento de la demanda.

Durante el acto, el consejero ha repasado algunas de las principales medidas impulsadas por la Junta para modernizar las policías locales andaluzas, entre ellas la Ley de Policías Locales de Andalucía y el decreto regulador del ingreso, la promoción, la movilidad y la formación de los agentes. "La Ley de Policías Locales de Andalucía ha puesto definitivamente a nuestros cuerpos en el siglo XXI", ha afirmado, destacando que la nueva normativa contribuye tanto a modernizar el sistema como a incrementar el número de efectivos en los municipios andaluces.

Asimismo, ha subrayado que el nuevo marco normativo permitirá disponer de una "Policía Local más moderna, eficaz, cohesionada y preparada", gracias a medidas como la eliminación de la estatura mínima para acceder a los procesos selectivos, la implantación de convocatorias unificadas, la actualización de las pruebas físicas y la mejora de la formación inicial.

Por último, Antonio Sanz ha trasladado a los nuevos agentes el respaldo de la Junta de Andalucía en su trayectoria profesional. "En nombre del Gobierno andaluz, vais a tener siempre tendida nuestra mano para acompañaros en este camino de servicio a los andaluces", ha señalado, antes de animarlos a desempeñar su labor con vocación, compromiso, cercanía y responsabilidad.

En el acto, el consejero ha estado acompañado por la directora del IESPA, María Asunción Grávalos; el viceconsejero de Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos; el secretario general de Interior, David Gil; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; y el comisario jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Antonio Burgos.