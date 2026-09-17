CSIF-A continúa las movilizaciones en Correos por falta de personal e incumplimiento del Acuerdo Marco

Concentración de CSIF-A por los trabajadores de Correos. - CSIF-A

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha retomado este jueves las movilizaciones de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, por el incumplimiento del Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024. Según ha explicado la organización sindical, la empresa pública postal se comprometía en dicho acuerdo a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar las jornadas parciales en contrataciones a tiempo completo e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

Las concentraciones convocadas este jueves por el sindicato en las Oficinas Principales de cada provincia se enmarcan dentro del calendario de movilizaciones iniciado el pasado 3 de septiembre con protestas en todo el país. En el caso de que la empresa no responda a las reclamaciones, CSIF-A ha comunicado en una nota que las protestas continuarán hasta el próximo miércoles 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid.

Ante este contexto, el sindicato ha criticado la falta de contratación de refuerzos en Correos, al no cubrir jubilaciones ni bajas médicas, lo que ha supuesto, según ha apuntado CSIF-A, una pérdida de 3.800 empleos (un tercio) en los últimos diez años, pasando de 11.400 a los 7.600 actuales; a nivel nacional, la pérdida ha sido de 22.000 empleos en una década, hasta reducirse a los 44.000 que hay actualmente.

El vicepresidente del sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Andalucía y coordinador autonómico de Correos, Emilio Gómez, que ha asistido a la concentración en la Oficina Principal de Sevilla, ha señalado que "a la pérdida de empleo se suma la precariedad que sufre la plantilla". "Aproximadamente el 10 % de la plantilla tiene una jornada a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 800 y 900 euros", ha informado.

Por otro lado, CSIF-A también ha afeado a Correos que "no hace nada por cambiar esta situación", incidiendo en que en la última convocatoria de empleo en el año 2023, más de 2.000 plazas de las 7.757 convocadas fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, "la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados".

"La precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentra el 70 % de los contratos parciales; sin embargo, a esos mismos trabajadores y trabajadoras se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa", ha apostillado Gómez.

CSIF-A ASEGURA QUE CORREOS CUENTA CON "RECURSOS SUFICIENTES"

Tras la financiación del Servicio Postal Universidad (SPU) con 250 millones de euros y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) con 806 millones hasta 2030, CSIF-A ha insistido en que Correos ya "tiene los recursos económicos para dar la vuelta a esta situación", tal y como firmó en el Acuerdo Marco.

Del mismo modo, el sindicato ha incidido en que "a nivel nacional hay más de 9.500 empleados laborales esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla", que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que los empleados y empleadas que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria; sin embargo, aún no se ha producido ninguna; asimismo, CSIF-A también ha reclamado el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, antes la "pasividad de la empresa pública", CSIF-A ha retomado las movilizaciones para "recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía, sin descartar otro tipo de acciones más contundente si la empresa no reacciones a las demandas sindicales", ha aseverado.