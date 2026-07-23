CSIF denuncia la agresión a tres funcionarios en la prisión de Jaén por parte de un interno

Archivo - Acceso a la cárcel de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

(CSIF) ha denunciado una "grave agresión" que este miércoles sufrieron tres trabajadores --dos funcionarios de módulo y un Jefe de Servicios-- en el Centro Penitenciario de Jaén, concretamente en el Módulo 9, un módulo residencial destinado a internos del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (Paiem).

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, los hechos ocurrieron cuando los funcionarios observaron que algunos reclusos se encontraban bajo posibles efectos de sustancias tóxicas. Al proceder a interrogar a uno de ellos sobre su estado, el interno, "sin mediar palabra", se revolvió contra los trabajadores propinándoles patadas y golpes, acompañados de insultos.

Para controlar la situación, el agresor tuvo que ser reducido utilizando la "fuerza física mínima imprescindible" y posteriormente fue trasladado al módulo de aislamiento.

En la intervención fue necesaria la participación de varios funcionarios de diferentes módulos debido a que el interno se encontraba "extremadamente alterado" y continuaba con su empeño de agredir a los trabajadores. Como consecuencia del forcejeo, un funcionario resultó herido en un codo y requirió asistencia por parte del servicio médico de la prisión.

Ante la gravedad de lo sucedido, CSIF ha solicitado formalmente a la dirección del centro el traslado inmediato del interno implicado a un establecimiento penitenciario más adecuado a sus características, argumentando que su permanencia en Jaén genera situaciones de "elevado riesgo" para la plantilla.

Asimismo, el sindicato ha puesto a disposición de los afectados su gabinete jurídico y el servicio 'CSIF Ayuda' para ofrecerles asesoramiento legal y apoyo psicológico.

La organización sindical ha advertido también de que este tipo de incidentes violentos se están produciendo con una "preocupante frecuencia" y lo atribuyen a diversas carencias estructurales en el sistema penitenciario.

Entre ellas, denuncian la insuficiencia de medios de defensa, por lo que reclaman la incorporación de dispositivos menos letales, como pistolas taser, para intervenciones excepcionales. También apuntan a la falta de recursos humanos, urgiendo a actualizar la relación de puestos de trabajo (RPT) y a diseñar un sistema que cubra las bajas y vacantes por permisos, especialmente en verano.

A su vez, sostienen que un incremento de personal permitiría realizar controles más rigurosos de la correspondencia y paquetería que entra en las prisiones.

Por otro lado, CSIF ha criticado las "deficiencias en atención sanitaria", alertando de una falta de atención psiquiátrica para gestionar perfiles conflictivos y rechazando que el Módulo 9 funcione como un "cajón desastre" para internos que no se adaptan a otros módulos.

A esto se suma, según el sindicato, un régimen disciplinario "desfasado" que data de 1981 y la "masificación penitenciaria", que obliga a juntar a dos internos por celda generando constantes roces, una situación que se agrava en época estival y con las peculiaridades de los internos del programa Paiem.

Finalmente, el sindicato ha valorado la reciente aprobación en el Congreso del reconocimiento como agentes de la autoridad para el personal de Instituciones Penitenciarias, lo que supondrá penas adicionales para los reclusos que cometan agresiones. Asimismo, ha reconocido la "impecable actuación" y profesionalidad de los trabajadores que intervinieron en el incidente para evitar consecuencias más graves.