El centro de salud de Aljaraque (Huelva) reforma sus espacios e incorpora cuatro nuevas consultas

Visita de la delegada de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Manuel Caro, a las obras del centro de salud de Aljaraque (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALJARAQUE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha acometido en las últimas semanas diversas obras de ampliación, reforma y mantenimiento en el centro de salud de la localidad de Aljaraque con el objetivo de "mejorar las instalaciones y elevar la calidad de la asistencia que se presta a la población". Las mejoras han requerido una inversión de la Junta de Andalucía de 390.000 euros.

Según informa la Junta en una nota de prensa, estas actuaciones han sido visitadas este jueves por la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, en un acto en el que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Adrián Cano, y el gerente del Distrito, Antonio Ortega.

La primera de ellas ha consistido en el aumento de las zonas asistenciales del centro gracias a la incorporación de cuatro nuevas consultas, una de ellas destinada específicamente a la enfermería pediátrica, que redundan no solo en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía aljaraqueña, sino también en las condiciones laborales del personal al no tener que compartir determinados espacios.

Tras completarse los trabajos de rehabilitación, las nuevas consultas se sitúan en las dependencias que anteriormente ocupaban la sala de Fisioterapia y Rehabilitación y el gabinete de Odontología, que se han trasladado al nuevo consultorio del núcleo urbano de Corrales, donde se ofertan para toda la población de la localidad desde su apertura a finales del año pasado.

La segunda de las obras se ha centrado en la subsanación de deficiencias estructurales mediante el refuerzo de la estabilización y cimentación del edificio, que se habían visto afectadas por las fuertes lluvias de las últimas temporadas y que requerían, por tanto, una intervención preferente. En este caso, se ha aplicado un novedoso procedimiento de inyección de resinas en la cimentación.

Estas intervenciones se añaden a otras del mismo tipo en materia de mantenimiento que se llevaron a cabo el año pasado en la cubierta, fachada, tabiquería y revestimientos interiores a fin de eliminar fisuras y grietas, así como en la urbanización contigua al centro sanitario con la dotación de un sistema perimetral de recogida de las aguas de lluvia.

En su conjunto, entre estas últimas ahora finalizadas y las realizadas previamente desde el SAS se han destinado alrededor de 900.000 euros a la renovación de las instalaciones y garantizar un perfecto estado de conservación.

La tercera de las actuaciones previstas es la modernización del sistema de climatización del centro sanitario, para lo cual se ha adquirido un nuevo equipo más avanzado y eficiente energéticamente que se encuentra en fase de instalación.

INVERSIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA

La ejecución de este proyecto forma parte del programa de nuevas construcciones, ampliaciones y reformas que los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña del SAS vienen impulsando con la finalidad de modernizar la red de centros de atención primaria situados en su radio de influencia, subsanando la obsolescencia que presentaban muchas de sus instalaciones, así como renovar la dotación tecnológica e incorporar equipamiento electromédico de última generación. Dentro de este plan, en los últimos años se han efectuado actuaciones de mejora en la práctica totalidad de sus centros de salud.

Aparte de estas reformas llevadas a cabo en Aljaraque, cabe destacar las efectuadas en Ayamonte, Moguer, Lepe, Gibraleón, Bollullos Par del Condado y La Orden --en Huelva capital--, entre otros emplazamientos, así como la reciente inauguración del nuevo consultorio de Corrales. Todo ello en el marco del esfuerzo inversor de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en este nivel asistencial para el conjunto de la provincia onubense, que desde 2019 supera ya los 26 millones de euros.