CSIF exige cubrir la plantilla de Correos en Porcuna (Jaén) ante el "colapso" de la oficina con un solo cartero

Archivo - Cartas y paquetes en una oficina de Correos/Archivo - CSIF-JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido la cobertura "inmediata" de la plantilla en la oficina de Correos de Porcuna (Jaén) para ajustarla a la carga real de trabajo, así como transparencia con las horas extraordinarias y criterios públicos que justifiquen la reducción de tres carteros a uno.

El sindicato ha denunciado el "grave desmantelamiento" y la falta de personal en esta dependencia postal, que da servicio a un municipio de cerca de 6.000 habitantes y que actualmente acumula más de 1.200 envíos pendientes de reparto.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, la situación en esta oficina ha alcanzado un "límite insostenible" en pleno mes de agosto, ya que la localidad cuenta únicamente con un cartero por la mañana y un apoyo itinerante desde Torredonjimeno que se centra exclusivamente en la entrega de paquetería.

CSIF ha contrastado este escenario con la plantilla de hace catorce años, cuando el municipio disponía de tres carteros --un motorista y dos de reparto a pie-- además de refuerzos eventuales en épocas de mayor carga de trabajo.

El responsable provincial del sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Jaén, Juan Manuel López, ha advertido de que "el impacto negativo de este recorte recae directamente sobre la ciudadanía y los servicios públicos esenciales".

En concreto, ha detallado que en el interior de la oficina se acumulan actualmente más de 1.000 cartas ordinarias y más de 200 notificaciones oficiales.

López ha alertado de la "gravedad de este colapso", puesto que entre los sobres que permanecen retenidos durante semanas se encuentran citaciones hospitalarias, requerimientos judiciales y comunicaciones administrativas con plazos legales que pueden expirar mientras la correspondencia espera en las estanterías.

El responsable sindical ha recordado que el pasado mes de marzo el Gobierno habilitó 805 millones de euros para financiar los nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG) de Correos hasta 2030, cuyo contrato programa prioriza la accesibilidad postal en el ámbito rural. Por ello, desde CSIF han señalado que "no se entiende" que se comprometa dinero público para vertebrar el ámbito rural mientras se deja a Porcuna con un solo cartero.

Asimismo, López ha criticado que este déficit "estructural" de personal se esté intentando "tapar mediante el abuso desmedido de horas extraordinarias".

Al respecto, ha recordado que el sindicato denunció el pasado mes de mayo ante la Inspección de Trabajo el caso de 12 trabajadores que habían superado el límite legal de 80 horas extraordinarias al año establecido en el convenio colectivo, una denuncia sobre la que aún no han obtenido respuesta. "Convertir las horas extraordinarias en la norma sistemática no crea empleo, sino que exprime a los trabajadores", ha apostillado.

La merma de la plantilla en este y otros puntos es uno de los motivos por los que CSIF ha diseñado un calendario de movilizaciones para el próximo mes de septiembre.

En concreto, se han convocado concentraciones para los días 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, así como en el resto del país, que culminarán con una gran marcha el 30 de septiembre en Madrid.