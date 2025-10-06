CSIF-Jaén exige información y medidas en las zonas con mayor probabilidad de presencia de gas radón

Archivo - Detalle de la tabla periódica con el símbolo del radón. - ENAC - Archivo

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Jaén está llevando a cabo una serie de actuaciones para solicitar cualquier tipo de información sobre qué intervenciones se han realizado en los centros y lugares de trabajo en las zonas de la provincia con mayor probabilidad de presencia de gas radón.

En concreto, tiene áreas clasificadas como prioritarias, es decir, áreas donde es más probable que los edificios acumulen concentraciones elevadas de gas radón. Incluyen los municipios de Andújar, Guarromán, Linares y Santa Elena, según ha informado este lunes en una nota el sindicato.

La normativa vigente (Real Decreto 1029/2022, que transpone la Directiva 2013/59/Euratom) obliga a las administraciones y empresas a medir y controlar los niveles de radón en los lugares de trabajo, estableciendo un nivel máximo de referencia de 300 Bq/m3 como promedio anual.

Ha explicado que es un gas radiactivo natural que se filtra desde el subsuelo y puede acumularse en espacios cerrados, especialmente en sótanos y plantas bajas. Además, la exposición prolongada a niveles elevados "está directamente relacionada con un mayor riesgo de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias, motivo por el que está considerado como un grave problema de salud laboral y pública".

Por todo ello, CSIF-Jaén ha registrado diversos escritos en los servicios periféricos de la Administración del Estado que pueden verse afectados, como direcciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Servicio Empleo Público Estatal, Delegación de la Agencia Tributaria y Comisaría Provincial de Policía.

Igualmente, ha presentado escritos en los ayuntamientos que pudieran verse afectados y en los centros dependientes de la Junta de Andalucía, para conocer de primera mano cuales son las actuaciones que se están realizando referente a este tema.

El sindicato está solicitando a las distintas administraciones información sobre si ya se han realizado mediciones de radón en los centros de trabajo de Jaén; en caso afirmativo, acceso a los resultados e informes y, si no se han hecho, que se realicen "de manera inmediata los estudios pertinentes con laboratorios acreditados".

También pide que se adopten las medidas preventivas y correctoras necesarias si se superan los niveles permitidos, como mejoras en ventilación, sellado de vías de entrada o sistemas de despresurización".

"Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores en los edificios y centros de trabajo, por lo que CSIF seguirá vigilante para que se cumpla la normativa y se tomen las medidas oportunas", ha afirmado el presidente de CSIF-Jaén, Juan Carlos González.