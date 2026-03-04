Los espacios culturales de Cádiz acogen talleres, exposiciones y visitas guiadas por el Día de la Mujer

Archivo - Cádiz.- El Museo de Cádiz celebra este sábado el Día de los Monumentos y Sitios con una visita guiada y una conferencia - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

Los espacios culturales de Cádiz, dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte, van a acoger una serie de actividades para promover la igualdad y celebrar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como talleres, exposiciones, visitas guiadas e incluso una sesión de narración oral con juegos para visibilizar el papel de las mujeres en la literatura.

En una nota, la Junta ha detallado sobre estas actividades que el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia acoge este jueves 5 de marzo el taller 'Un viaje a la prehistoria (enfoque de género)', dirigido a alumnos de primaria del colegio de Bolonia, a los que se les va a mostrar, con una visión crítica, el papel de la mujer en las comunidades prehistóricas y su posible vinculación con los roles femeninos actuales. Se trata de una actividad concertada con el CPR Campiña de Tarifa.

Por su parte, el Museo de Cádiz acogerá entre el 7 de marzo y el 3 de mayo la exposición 'Mujeres en las Artes: una mirada desde el presente', a través de la cual se busca poner en valor el papel de la mujer en las artes plásticas, siendo la muestra resultado del trabajo realizado por un grupo interdisciplinar de investigadores de diversas universidades, entre ellas la Universidad de Cádiz.

Esta actividad se plantea como un espacio de encuentro entre investigación y sociedad para contribuir a la consolidación del papel que la mujer ha desempeñado en el mundo de la creación artística.

Además, el 8 de marzo se desarrollará una visita en este museo con la temática 'Mujeres Gaditanas', a cargo de Javier Oviedo (UCA), quien acercará a los asistentes la figura de la mujer gaditana en la Roma antigua con un recorrido por el universo romano de la ciudad de Gades. Oviedo se apoyará en esta visita en una selección de piezas de la exposición 'Urbs Iulia Gaditana'.

Por otro lado, durante los sábados 7, 14 y 21 de marzo, a las 12,00 horas, se llevarán a cabo visitas guiadas al Museo de Cádiz con el título 'Mujeres en las Artes: una mirada desde el presente'. Se trata de una actividad dirigida al público general en la que los participantes se acercarán a la obra de destacadas creadoras para replantear la historia del arte desde una mirada global, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la construcción del arte a lo largo del tiempo. El aforo es limitado, por lo que es necesario reservar en portal del museo gaditano.

En cuanto a la Biblioteca Provincial, desde este pasado martes está a disposición del público la exposición bibliográfica 'Todas las Mujeres', y el viernes 6 de marzo se celebra una sesión de narración oral titulada 'Una poeta en la biblioteca', dedicada a la poeta Gloria Fuertes.

A través de juegos y dinámicas participativas se hará un recorrido por la vida y obra de esta autora, mostrando el trabajo de creación y visibilizando la figura de las mujeres en el ámbito de la literatura. Se trata de una actividad dirigida al público infantil con plazas limitadas, por lo que es necesario inscripción previa.

Por último, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz acoge desde el pasado 2 de marzo y hasta el viernes día 6 la exposición 'La prensa femenina en el siglo XIX en Cádiz', en la que se muestran varios expedientes pertenecientes al Gobierno Civil sobre publicaciones periódicas pioneras de la prensa femenina en el siglo XIX.

Además, este martes se celebró una visita guiada teatralizada sobre Antonia Monreal Andrés, primera mujer universitaria y médica de Andalucía cuyo expediente académico se conserva en el Archivo. Esta actividad ha estado concertada con centros escolares.