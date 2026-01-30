CSIF-Jaén señala la falta de refuerzo del 112 con "dos personas" atendiendo llamadas de la provincia durante el temporal

Archivo - Centro de Coordinación de Emergencias 112 en Jaén. - Juan de Dios Ortiz - Europa Press - Archivo

JAÉN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Jaén ha denunciando este viernes la "falta de refuerzo" en el servicio 112 Andalucía en la provincia durante el paso de las borrascas Ingrid, Joseph y Kristin, que desde el 24 de enero han provocado "cientos de incidencias de la capital y otros municipios".

"A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había anunciado con días de antelación el episodio de lluvias y vientos, en la sala 112 de Jaén únicamente trabajaban dos personas para atender todas las incidencias que ocurren en nuestra provincia", ha afirmado en una nota su sección sindical en el centro 112 Jaén.

En este sentido, ha señalado que "el domingo y lunes ya se demostró que era escaso ese personal" para atender el volumen de incidencias que estaban entrando al centro. Pese a ello, "cuando el lunes 26 se supo que iba a haber alerta naranja, se siguió la misma tónica de falta de previsión: solo dos profesionales para atender las muchas incidencias que iban a entrar" en la provincia.

Al respecto, ha explicado que el martes 27 se produjeron 250 incidencias de todo tipo y casi 400 el día 28. Más de 600 incidencias en dos días, teniendo en cuenta que a las incidencias meteorológicas se suman las habituales --accidentes, incendios, asistencias sanitarias, servicios básicos, seguridad ciudadana...-- sin que "Ilunion Emergenias, empresa concesionaria del Servicio 112, decidiera ampliar con algún tipo de apoyo".

"Queremos hacer hincapié en que desde el centro 112 Jaén, se refuerzan salas 112 de otras provincias, ya que se cuenta con personal formado para ello. Sin embargo, en estos días de alerta meteorológica han primado otras provincias antes que Jaén", ha indicado el sindicato.

Al hilo, ha detallado que "se ha llegado a tener hasta cinco personas en sala 112 Jaén", pero tres estaban "cedidas como refuerzo" a otras provincias y solo dos estaban dedicándose a gestionar las incidencias del territorio jiennense.

Además, se encargaban de "otras tareas derivadas de la activación de planes de emergencias regional y de algunos municipios", así como de mandar actualizaciones a tiempo real de los niveles hidrológicos que se estaban alcanzando en algunos ríos de la provincia y otros informes que requiere el personal de la administración de la Junta. Tareas que "exigen dedicar tiempo específico a un protocolo complejo y necesario".

FALLOS EN LA APLICACIÓN

En otro punto, ha asegurado que tanto la empresa adjudicataria Ilunion Emergencias como los responsables del Gobierno andaluz "son conscientes del mal funcionamiento de la aplicación informática implantada en las salas 112". Una aplicación que, "además de su lentitud, falla habitualmente y bloquea puestos, haciendo que se tenga que estar reiniciando varias veces por turno.

"Lo que en un turno normal es tedioso, en un turno estresante de tantísimo trabajo, como el de estos días, conlleva a dejar a un solo compañero gestionando emergencias mientras se reinicia el puesto", ha manifestado CSIF.

Ha apuntado que la queja de los trabajadores y trabajadoras no está relacionada con la carga de trabajo de la gestión de emergencias, que es su labor, sino con que ese aumento recaiga exclusivamente en dos personas de una plantilla que cuenta con personal suficiente.

Y ello cuando las alertas meteorológicas anunciadas, que no es algo imprevisible, se anuncia con tiempo suficiente como para tomar las medidas adecuadas. En este punto, ha defendido que "no hay que ahorrar en refuerzos o favorecer unas provincias por encima de otras", sino "gestionar y darle a la ciudadanía la respuesta que necesitan en las situaciones de riesgo".

"Salimos de sala agotados y estresados y con la impotencia de no poder hacer más, pero seguiremos dándolo todo como los profesionales que somos. Estando en la primera línea de las emergencias, pese a que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias insista en que debemos de quedarnos fuera de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), como subcontratados de empresas privadas de telemarketing", han concluido los propios trabajadores.