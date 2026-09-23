CSIF-A manifiesta el agravio económico que sufren los técnicos especialistas en Mantenimiento del SAS

Archivo - Podemos Andalucía reclama "la dignificación" de los técnicos de mantenimiento del SAS. Imagen de archivo - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha manifestado el agravio económico que vienen sufriendo desde hace años los técnicos especialistas en Mantenimiento de la sanidad pública andaluza. Con motivo del día del colectivo, que se conmemora este 23 de septiembre, el sindicato ha lamentado que esta categoría, "crucial para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de todos los equipos, sistemas e instalaciones de los diferentes centros sanitarios, lleva siendo injustamente tratada desde su creación en 2008".

Según ha detallado CSIF-A en una nota, la Administración prometió una subida al nivel C1 con su correspondiente contraprestación económica, pero al mismo tiempo les redujo el complemento específico. Como consecuencia, los trabajadores acumulan una media de 30.000 euros no ingresados ni cotizados. En este sentido, CSIF ha solicitado recientemente al SAS la celebración de una Mesa Técnica de Retribuciones, a fin de abordar esta problemática.

En esta línea, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha señalado que "se trata de una enorme injusticia que lleva casi dos décadas afectando severamente a los bolsillos de unos profesionales esenciales para el correcto funcionamiento de nuestra sanidad, por lo que su reparación no puede dilatarse más".

Asimismo, ha apuntado que "tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, los técnicos especialistas en Mantenimiento deberían formar parte del grupo B de retribuciones". Por otro lado, CSIF también ha pedido un aumento "considerable" de la plantilla, que Girela cifra en "aproximadamente un millar de trabajadores más de los actuales".

Con dicha reclamación, el objetivo sería "evitar que el sistema público tenga que recurrir habitualmente a empresas externas, lo que generaría un notable ahorro a las arcas públicas". Además, la Central Sindical ha solicitado la creación de plazas de esta categoría en los centros de salud y distritos sanitarios, donde en muchas ocasiones el mantenimiento es llevado a cabo por personal no formado específicamente, así como en los hospitales de las extintas agencias sanitarias, donde estas tareas siguen llevándose a cabo por empresas externas contratadas.

En este sentido, el sindicato ha manifestado que varios hospitales públicos andaluces han tenido problemas este verano para cubrir el servicio de mantenimiento, debiendo recurrir a una no deseable contratación por perfiles tras no poder llevar a cabo sustituciones efectivas mediante la bolsa de empleo. "Aquí subyace otro problema: las condiciones salariales y laborales en el SAS son tan poco atractivas que muchos profesionales prefieren trabajar en el sector privado", ha indicado Girela.

Al hilo, CSIF urge a acabar con la precariedad del colectivo "para no poner en jaque necesidades esenciales como el hecho de tener quirófanos seguros o sistemas eléctricos y de agua estables, que podrían verse afectados si no se cuida de verdad a unos profesionales que, además, ponen en juego su salud en muchas de sus actuaciones diarias", ha concluido.