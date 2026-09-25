El PIB acelera su crecimiento al 0,7% en el segundo trimestre por el tirón del consumo y la inversión

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,6%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el crecimiento trimestral del 0,7% en el segundo trimestre, que coincide con el avanzado por Estadística a finales de julio, la economía española encadena 24 trimestres con tasas intertrimestrales positivas.

En el segundo trimestre de 2026, la demanda nacional contribuyó con 1,1 puntos al crecimiento intertrimestral del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la demanda externa restó medio punto al crecimiento.

En tasa interanual, el PIB creció un 2,6% en el segundo trimestre, una décima menos de lo inicialmente avanzado. No obstante, el dato iguala al del primer trimestre porque Estadística ha rebajado una décima el crecimiento interanual de los tres primeros meses del año, hasta el 2,6%.

Con este repunte interanual, la economía española encadena 21 trimestres de aumentos interanuales.

En este caso, la demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos al crecimiento interanual de la economía española en el segundo trimestre, frente a una aportación negativa de nueve décimas de la demanda externa.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado que el crecimiento trimestral del PIB en el primer trimestre se apoyó en la "fortaleza" de la demanda interna, con el consumo de los hogares creciendo al 1,2%, "impulsado" por la "solidez" del mercado laboral, y la inversión mostrando "un elevado dinamismo", con especial fuerza en los productos de la propiedad intelectual.

"En tasa interanual, el crecimiento del PIB de nuestro país se mantiene sólido en el 2,6% entre abril y junio, con el consumo de los hogares acelerando al 3,5%, cinco décimas más que en el primer trimestre", ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Este buen comportamiento, prosigue Economía, permite acumular un crecimiento en lo que va de año del 2,2%, lo que "favorece" que al cierre del ejercicio se cumpla la previsión del Gobierno de un crecimiento económico del 2,6%.

"España sigue liderando entre las grandes economías avanzadas, según las últimas previsiones de los principales organismos internacionales, en un contexto todavía marcado por la incertidumbre internacional", ha remarcado el Ministerio.

EL CONSUMO Y LA INVERSIÓN TIRAN DEL PIB

Tal y como ha resaltado Economía, los datos del INE reflejan que el consumo de los hogares y la inversión actuaron como motores de la economía española en el segundo trimestre.

Así, el consumo de los hogares aceleró su avance trimestral nueve décimas, hasta el 1,2%, mientras que la inversión creció un 1,4% trimestral, cuatro décimas más que en el primer trimestre.

Dentro de la inversión, la realizada en vivienda y construcción avanzó un 0,5%, cuatro décimas más que en el trimestre previo, mientras que la de productos de propiedad intelectual aumentó un 3%, el doble que en el primer trimestre.

El gasto público, por su parte, mantuvo su crecimiento trimestral en el 0,5%.

En cuanto a la demanda externa, las exportaciones se incrementaron un 1% entre abril y junio, una décima más que en el primer trimestre, en tanto que las importaciones aceleraron su ritmo de crecimiento 2,5 puntos, hasta el 2,6%.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación trimestral del PIB de España. Volumen encadenado a precios de mercado

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