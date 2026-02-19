CSIF-A reclama una ampliación de la plantilla de Aemet ante el incremento de fenómenos meteorológicos adversos

Movilización de CSIF de Andalucía, junto a otras organizaciones sindicales, para exigir mejores condiciones laborales de la plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). - CSIF-A

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha movilizado este jueves, 19 de febrero, en Sevilla para exigir mejores condiciones laborales. La protesta, convocada por CSIF junto a otras organizaciones sindicales, es la continuación del calendario de protestas que se inició en Madrid el 12 de febrero y pasó por Valencia el día 17. En ella, el coordinador y portavoz de CSIF en la Aemet, Carlos Domínguez, ha reclamado una oferta de empleo público extraordinaria que "no solamente supla lo que se ha ido perdiendo en estos últimos 15 años", sino que amplíe la plantilla para poder hacer frente a un escenario de incremento en los fenómenos meteorológicos adversos.

Según ha recogido la organización sindical en una nota, CSIF-A ha recriminado que el personal actual de la Aemet es "insuficiente" y que "no hay previsión de refuerzos que supongan un aumento real de la plantilla", ya que a su juicio "las nuevas incorporaciones a duras penas llegan a cubrir las jubilaciones que se producen". Asimismo, CSIF-A ha señalado que la media de edad es elevada y que "la mayoría del personal está bajo régimen de disponibilidad total sin recibir ningún tipo de compensación".

De igual manera, la central sindical ha rechazado la limitación del trabajo a distancia que pretende imponer la dirección de la Aemet y que "perjudica al derecho a la conciliación de los profesionales". Según ha detallado, la plantilla de la Aemet está formada actualmente por unos mil trabajadores, de los cuales aproximadamente 500 tienen horario especial, que son jornadas laborales más amplias de las ordinarias por necesidades de servicio que "les obligan a estar siempre disponibles".

"Una jornada laboral del horario especial tiene una duración máxima de 14 horas, pero la escasez de plantilla obliga a estar siempre disponible, incluso en los períodos de descanso, sin ningún tipo de compensación", ha explicado Domínguez, añadiendo que desde el sindicato se pide "más personal, mejores retribuciones y conciliación, que no se eliminen de manera unilateral las pocas medidas de conciliación que teníamos hasta ahora".

A juicio del portavoz de CSIF en la Aemet, "si se piden lo que son mejores condiciones, es para que el personal no tenga que estar sufriendo esos turnos tan maratonianos y que pueda estar sustituido por otro compañero en buenas condiciones laborales".

En este sentido, la Central Sindical ha exigido a la dirección de Aemet el desbloqueo de las negociaciones del nuevo Reglamento de Horarios Especiales para que se incluyan compensaciones específicas, como horas extras, o una retribución adecuada a la disponibilidad permanente, penosidad real y especificidad técnica.

CSIF ha querido reconocer la entrega y profesionalidad de los trabajadores de la Agencia, especialmente en circunstancias adversas en las que la anticipación es clave como el tren de borrascas que ha azotado Andalucía y buena parte del país en las últimas semanas.

En este sentido, Domínguez ha recalcado que "estos profesionales realizan un servicio público esencial que afecta a la seguridad y a la defensa nacional durante todo el año, no solo en episodios excepcionales".

También ha explicado que la plantilla "más allá de proporcionar la información meteorológica que podemos consultar en el móvil, realiza servicios de apoyo a la navegación aérea y marítima y proporciona información sobre las condiciones y previsiones meteorológicas a la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, aeropuertos y Fuerzas Armadas, entre otros organismos".

Finalmente, el portavoz ha concluido que el presupuesto de Aemet escasamente ha subido un 3,5%, pero sin embargo el cambio climático ha incrementado hasta en un 40% los fenómenos meteorológicos adversos. "Es lo que pedimos, más gente para poder en este caso hacer frente a nuestro trabajo", ha manifestado.