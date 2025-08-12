CSIF reclama a la Junta "medidas urgentes" para frenar el paro juvenil, que alcanza el 34,2% en Andalucía

Archivo - Imagen de Archivo del presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, Germán Girela. - CSIF-A - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía la puesta en marcha "inmediata" de políticas de empleo específicas dirigidas a la juventud con el objetivo de "facilitar el acceso al mercado laboral" de los menores de 25 años y frenar la "alta e inaceptable" tasa de paro juvenil, que se sitúa en el 34,28%, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2025.

Según una nota de prensa del CSIF, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Juventud, ha señalado que, aunque la tasa de desempleo interanual ha descendido en casi 4,5 puntos respecto al año anterior, la situación continúa siendo "alarmante". Actualmente, según los datos expuestos, 97.000 jóvenes andaluces de hasta 25 años se encuentran en paro, 5.400 más que en el primer trimestre del año.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha denunciado que, la comunidad se encuentra "en el furgón de cola" respecto al resto de España, ya que la tasa de paro juvenil andaluza "supera en casi diez puntos la media nacional (24,5 %)". Además, ha señalado que, incluso cuando los jóvenes consiguen empleo, "la precariedad sigue siendo la norma, con salarios bajos y condiciones laborales mejorables".

Para revertir esta realidad, CSIF plantea a la Administración andaluza "una batería de medidas concretas" como estrechar la colaboración con el sector privado para vincular la formación postobligatoria y universitaria con las necesidades del tejido productivo.

Además, también anima a impulsar la Formación Profesional (FP) Dual, que ha demostrado una alta tasa de inserción laboral, a través de "un modelo público fuerte", con una oferta amplia, adaptada al mercado y con condiciones dignas para los profesionales que la imparten. Por último, exige reforzar la orientación profesional desde etapas educativas tempranas y potenciar la adquisición de habilidades y competencias clave para el mundo laboral actual.

CSIF ha recordado que "el empleo público puede ser una vía de inserción para los jóvenes andaluces". "Servicios esenciales como la sanidad y la educación, además de garantizar derechos fundamentales, actúan como motores económicos y generadores de empleo estable", ha subrayado. Por ello, el sindicato ha pedido que se sitúen en el centro de las políticas de desarrollo y empleo juvenil.

La organización sindical también ha puesto el foco en otros retos que afectan a la juventud andaluza. Entre ellos, el acceso a la vivienda, el uso responsable de las nuevas tecnologías y la necesidad de promover la igualdad para combatir fenómenos como el negacionismo de la violencia machista, que CSIF considera "un riesgo social creciente".

Finalmente, Girela ha concluido recordando que los jóvenes son "el pilar sobre el que se sostendrá nuestra economía en las próximas décadas" y que no se les puede condenar a un futuro marcado por la falta de oportunidades. "La Administración debe dar pasos firmes para ofrecerles un horizonte de empleo digno y estable, acorde con su talento y capacidad", ha insistido.