CSIF-A reclama a la Junta "políticas para combatir la alta tasa de paro juvenil" y la "precariedad laboral"

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SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno andaluz "políticas concretas" que contribuyan a mejorar el acceso de los jóvenes a un puesto de trabajo y se reduzca la tasa de paro actual de este colectivo que se sitúa en el 30,9%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo semestre de 2026 y que se dieron a conocer públicamente hace unos días.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, CSIF Andalucía ha tildado de "insostenibles" los datos de desempleo juvenil en la comunidad --99.000 personas desempleadas--, lo que se traduce en una tasa de paro de este colectivo en Andalucía que supera en siete puntos porcentuales la media de España, de 23,77%, una brecha que, a juicio del presidente del sindicato, Germán Girela, "evidencia la urgencia de cambiar el rumbo de las políticas laborales dirigidas a los jóvenes en la región", tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Girela ha remarcado que este sector de la población "constituye la base del futuro" de la comunidad autónoma, al integrar a los trabajadores de los que dependerá la economía andaluza en los próximos años.

Por ello, desde la Central Sindical "instamos al Gobierno andaluz a apostar decididamente por el talento joven, mejorando de manera real su acceso al mercado de trabajo, sus oportunidades de desarrollo y su progreso profesional".

En este sentido, el responsable sindical ha insistido en impulsar la creación de empleo de calidad "que ponga fin a la precariedad laboral estructural a la que está sometido el colectivo, caracterizada por salarios muy bajos y condiciones de trabajo desfavorables que impiden la consolidación de proyectos de vida estables".

Para revertir esta dinámica, CSIF-A ha exigido a la Junta de Andalucía un incremento de las sinergias entre los estudios postobligatorios, la universidad y el tejido empresarial.

En este contexto, la organización "considera imprescindible" potenciar la Formación Profesional Dual adaptada a las necesidades reales del mercado de trabajo para elevar las tasas de inserción laboral.

Ante esto, CSIF ha defendido "firmemente" un modelo público de FP Dual que garantice la igualdad de acceso para todos los jóvenes, frente a la preocupante tendencia hacia la privatización de estas enseñanzas.

Asimismo, el sindicato ha señalado que el sector público andaluz debe actuar como generador de oportunidades, orientándose hacia la juventud como fuente de empleo estable tanto en áreas esenciales como la sanidad y la educación, como en ámbitos estratégicos como la innovación, la tecnología o la industria.

Por último, CSIF ha recalcado que la respuesta institucional no debe limitarse al ámbito estrictamente laboral. En este sentido, Girela ha señalado la necesidad de articular acciones transversales que mejoren las perspectivas de futuro de las personas jóvenes, con medidas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda y el refuerzo de la educación en igualdad, garantizando así las condiciones socioeconómicas necesarias para retener el talento en la comunidad.