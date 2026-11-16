Archivo - Imagen de archivo de una concentración convocada por CCOO, UGT, CSIF y CIG. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF-A reclama mayor protección para vigilantes de seguridad privada y criterio para el uso de chalecos antitrauma

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado mayor protección para los vigilantes de seguridad privada frente a las agresiones que sufren en el desempeño de sus funciones, así como garantías de que estos profesionales cuenten con los medios adecuados para desarrollar su trabajo con seguridad.

Para ello, el sindicato ha informado en una nota que ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Andalucía que impulse medidas coordinadas de prevención y protección para el colectivo, entre las que incluye la necesidad de establecer un criterio claro y homogéneo sobre el uso de chalecos antitrauma certificados en aquellos servicios en los que las condiciones de trabajo o el riesgo de agresión aconsejen esta protección.

En concreto, en un escrito registrado ante la Delegación del Gobierno, CSIF ha instado a la administración a que promueva las actuaciones oportunas ante el Ministerio del Interior y, especialmente, ante la Dirección General de la Policía, a quien corresponde resolver las cuestiones relativas a la autorización de determinadas prendas y elementos de protección en el ámbito de la seguridad privada.

Para el sindicato es "imprescindible" que se establezca un criterio claro sobre las condiciones en las que los vigilantes de seguridad privada pueden utilizar los mencionados chalecos, tanto si son facilitados por las empresas como si han sido adquiridos por los propios trabajadores.

Por ello, ha solicitado que los órganos competentes determinen si estos equipos deben considerarse prendas de uniformidad, prendas específicas o elementos defensivos, así como los requisitos técnicos y el procedimiento de comunicación o autorización que resulte aplicable.

Asimismo, CSIF ha defendido que los vigilantes deben disponer de medios adecuados, especialmente en aquellos entornos en los que existe una mayor exposición a situaciones de violencia, como centros sanitarios, instalaciones de transporte, establecimientos comerciales, edificios públicos y acontecimientos deportivos o multitudinarios.

"Sin ir más lejos, el pasado 14 de octubre un vigilante de seguridad sufrió una brutal agresión durante el partido Betis-Oporto celebrado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, quedando inconsciente y con fractura en la mandíbula", ha detallado.

En este contexto, CSIF ha subrayado que la protección de estos profesionales "debe abordarse desde la prevención y no limitarse a la respuesta una vez que se ha producido una agresión".

También ha reclamado que las empresas de seguridad revisen y documenten las evaluaciones de riesgos de cada servicio, prestando especial atención a la posibilidad de sufrir agresiones y a la necesidad de proporcionar equipos de protección individual adecuados cuando las circunstancias lo requieran.

Además, el sindicato también ha pedido que se facilite información institucional anonimizada sobre las agresiones a vigilantes de seguridad privada que obre en poder de la Administración, con el fin de disponer de un conocimiento más preciso de la dimensión del problema y contribuir a mejorar las políticas de prevención.

Del mismo modo, ha considerado "fundamental" reforzar la colaboración entre las empresas de seguridad, las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lo que propone establecer mecanismos de comunicación y actuación conjunta.

Igualmente, CSIF ha planteado la convocatoria de una reunión de trabajo de ámbito andaluz, con participación de la parte social y los organismos competentes, para analizar esta problemática y acordar medidas de prevención, protección y seguimiento. Además, ha solicitado un encuentro con la Delegación de Gobierno para exponer sus propuestas y conocer las actuaciones que puedan impulsarse.

Por último, el sindicato ha insistido en que garantizar la integridad física de los vigilantes de seguridad privada exige de una respuesta institucional coordinada, por lo que tiende la mano a las administraciones y al conjunto de agentes implicados para avanzar en soluciones que aporten seguridad y garantías a estos profesionales.