CSIF ve "insuficientes" los contratos de verano del SAS ante las "necesidades reales" de la provincia de Granada

Archivo - Concentración de CSIF en imagen de archivo. - CSIF - Archivo

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha señalado este viernes que, aunque el plan de la Junta contempla 351 profesionales más con respecto al verano pasado en la provincia de Granada, los centros y hospitales se siguen manteniendo con plantillas "deficitarias, unidades cerradas, y consultas abiertas a medio gas".

A esta "escasa contratación de plan vacacional", CSIF añade la "falta de coberturas de bajas, reducciones de jornada sin cubrir, y déficit de personal disponible por agotar bolsas de empleo sin actualizar".

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, ha criticado que si bien la Junta de Andalucía ha informado de que la planificación contempla refuerzos en todos los grandes grupos profesionales, tanto sanitarios como de gestión y servicios, "la realidad es que hay hospitales como el Clínico San Cecilio de Granada en los que hay menos contrataciones para categorías que son estratégicas para el funcionamiento diario del centro".

"Este es el caso de la Enfermería de Críticos que registra una importante reducción, pasando de 65 contratos el año pasado a 46, con una disminución de 19 contrataciones. Del mismo modo, los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) también experimentan un descenso significativo, pasando de 186 contratos ofertados en 2025 a 174 previstos para 2026, con una reducción de 12 contrataciones", ha señalado.

CSIF Granada alerta de que las necesidades que se cubren mediante contratación temporal durante el periodo vacacional "responden, en realidad, a necesidades asistenciales permanentes durante todo el año en los centros".

En este sentido, el sindicato reclama a la Administración sanitaria la consolidación de parte de estos 351 contratos temporales en plazas estructurales para garantizar la calidad asistencial los 365 días.

Además, el sindicato ha criticado el cierre de los centros de salud por las tardes hasta el 15 de septiembre, como cada verano, excepto aquellos que atienden como Puntos de Urgencias, "una medida que colapsa los consultorios por la mañana y las Urgencias de los hospitales durante la época estival".

Entre los déficits del plan de verano del SAS, la responsable sindical ha señalado la zona Nordeste de Granada "donde no se contemplan contratos de sustitución para el colectivo de trabajadores sociales".

Por último, Núñez ha subrayado la "preocupante tendencia actual del SAS de no cubrir muchísimas de las incapacidades temporales que se producen en este periodo, así como permisos o reducciones que se generan y que en vez de cubrirse se solventan con los suplentes de verano" lo que deriva en "una tremenda sobrecarga para quienes se quedan en el centro".

El sindicato agrega que en el hospital Santa Ana de Motril, a pesar de las contrataciones realizadas para el periodo estival, "persiste la falta de personal" en un momento donde se incrementa la demanda al ser destino turístico.

Delegados sindicales de CSIF en la costa granadina señalan que el problema de falta de facultativos trasciende la mera planificación de las vacaciones ya que las condiciones laborales y retributivas que ofrece el SAS "son poco atractivas, quedando cientos de plazas sin cubrir mientras se siguen produciendo jubilaciones".