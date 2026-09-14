CTA consigue más de 2,3 millones de financiación del programa RedIA para cuatro proyectos andaluces. - CTA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha conseguido más de 2,3 millones de euros para cuatro proyectos andaluces de los programas RedIA y RedIA Salud gestionados por la empresa pública Red.es (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), que movilizarán un presupuesto total de 4,4 millones de euros.

Los proyectos asesorados por CTA que han conseguido financiación están liderados por las empresas Tier1, Bettergy, Intelia y BSSG y abordan retos como IA agéntica para la gestión de empresas, la monitorización por IA de tecnología solar fotovoltaica o un sistema de evaluación de motricidad y generación de tratamientos de electroestimulación para personas mayores, tal como ha detallado la corporación en una nota.

La consultora senior de Innovación en Tecnologías Digitales, Isabel Hormigo, explica que los programas RedIA y RedIA Salud "son una oportunidad única para impulsar el crecimiento de empresas innovadoras de todos los tamaños que desarrollan productos y servicios basados en Inteligencia Artificial, generando un alto impacto transformador en múltiples sectores transversales de la economía".

Además, el asesoramiento de CTA para preparar la solicitud de estas subvenciones "es clave por su profundo conocimiento de los criterios de las convocatorias de innovación y su experiencia en apoyar a empresas a lo largo de todo el ciclo de vida de su innovación --desde la ideación inicial hasta la consecución de los fondos--, aportando una visión estratégica única que asegura la correcta articulación y alineación de los proyectos con los objetivos de la convocatoria".

El programa RedIA tiene una tasa de éxito del 36,9% y CTA ha conseguido una tasa de éxito del 80%, ya que ha asesorado cinco proyectos de los que cuatro han conseguido la financiación. CTA ofrece un servicio de apoyo en la consecución de financiación para las empresas innovadoras, que incluye desde la identificación de los programas más adecuados para cada caso hasta la preparación de la propuesta, pasando por la búsqueda de socios y la orquestación del consorcio necesario según las bases de cada programa.

Los programas RedIA y RedIA Salud, con una inversión global de 180 millones de euros en la edición de 2025, están destinados a la aplicación de la IA en el tejido empresarial español y el sector salud. Estas ayudas están dirigidas a empresas que desarrollen proyectos basados en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en todo el territorio español.

Están financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021/2027. El presupuesto asignado para cada proyecto oscila entre un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 5 millones de euros y la intensidad de la ayuda puede ser de entre el 25% y el 60%.