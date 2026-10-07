Cuatro heridos en un accidente de tráfico entre tres vehículos en Fuente Obejuna (Córdoba)

El siniestro ha tenido lugar en el cruce entre la N-432 y la CO-8405. - 112 ANDALUCÍA

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este miércoles en la localidad cordobesa de Fuente Obejuna, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar en el cruce entre la N-432 y la CO-8405, entre los kilómetros 177 y 178. El teléfono 112 ha atendido a las 11,45 horas las primeras llamadas que alertaban de una colisión con varios vehículos implicados.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

En el accidente se han visto implicados tres vehículos. Los servicios sanitarios han atendido y evacuado al Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato a cuatro personas: dos hombres de 92 y 36 años y dos mujeres de 38 y 35. Los Bomberos han informado de que en el siniestro finalmente no ha habido atrapados.