Cuatro heridos en una colisión entre dos turismos en la N-432 en Villaviciosa de Córdoba

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico junto a una carretera en la provincia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este lunes en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba, con una colisión entre dos turismos en la que al menos una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

En concreto, el siniestro tuvo lugar sobre las 19,45 horas en el kilómetro 248 de la carretera N-432, sentido Córdoba. Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas resultaron heridas, dos hombres de 22 y 27 años, una mujer de 40 y una menor de 15 años, que fueron evacuadas al Hospital Reina Sofía de Córdoba.