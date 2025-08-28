Cuenca (PSOE) pide parar la Zona de Bajas Emisiones en Granada y exige a la Junta atención "real" a la calidad del aire

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha pedido este jueves al equipo de gobierno local, que preside la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, la paralización de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "porque no atiende a la mejora de la calidad del aire ni reduce la contaminación atmosférica, principal problema" de la capital granadina y de su área metropolitana. En paralelo ha exigido a la Junta medidas que promuevan un avance "real" en la materia.

En una nota de prensa tras una comparecencia informativa de su viceportavoz en el consistorio granadino Paco Cuenca, los socialistas se han hecho eco del último estudio realizado por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, publicado esta semana, y que ha demostrado por primera vez en toda España que la exposición a la contaminación del aire se asocia con un aumento en el número de infartos y en la mortalidad por esta causa durante el ingreso hospitalario.

El viceportavoz socialista Paco Cuenca ha exigido a Carazo que paralice la ZBE que el PP ha puesto en marcha porque "no soluciona el problema de la contaminación ni atiende a la mejora de la salud de las granadinas y granadinos". "Granada capital y la zona metropolitana es la tercera área más contaminada de toda España, y por lo tanto, donde peor aire respiramos, y ni Carazo ni Moreno Bonilla hacen nada", ha criticado.

"Es algo que ya sabíamos pero que ya queda constatado con este último estudio científico. Hay una relación directa entre las enfermedades cardiovasculares y la alta concentración de partículas contaminantes en el aire que respiramos. Por lo tanto, "necesitamos una alcaldesa que defienda a los granadinos y su salud pero estamos viendo que los granadinos le damos igual", ha insistido el edil.

Cuenca defiende el modelo socialista "consensuado entre los municipios metropolitanos" basado en la implantación de áreas concéntricas de forma progresiva que se complementa con un plan de movilidad que reduce el tránsito privado, y por tanto la contaminación, o la mejora del transporte público y las líneas de autobuses coordinadas. "Pedimos a Carazo detener su plan y retomar el modelo anterior", demanda Cuenca.

Además, Cuenca pide "a la Junta de Andalucía y al señor Moreno Bonilla la puesta en marcha de una vez por todas del Plan de Calidad del Aire Metropolitano, que se realizó en coordinación con los municipios del cinturón, y que está paralizado desde 2022". Y exige "la mejora de las conexiones metropolitanas, en concreto, del transporte público y autobuses coordinados; y ampliar el Metro en aquellas zonas donde todavía no existe buena conectividad".

Cuenca concluye alertando "que nos estamos jugando mucho con este aire contaminado que estamos respirando por lo que exigimos soluciones al consistorio y a la Junta de Andalucía".