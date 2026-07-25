Culmina en Granada la modernización energética del Palacio de los Córdova con nuevo sistema inteligente de climatización

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GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha culminado la modernización energética del Palacio de los Córdova con la renovación integral de su sistema de climatización, una actuación que ha permitido dotar al edificio de un sistema inteligente de alta eficiencia energética, mejorar las condiciones de conservación del Archivo Histórico Municipal y avanzar en la estrategia municipal de modernización sostenible de los equipamientos públicos.

La intervención, financiada con fondos europeos 'Next Generation EU' a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto una inversión cercana a los 290.000 euros y ha permitido sustituir una instalación con más de 20 años de antigüedad por un sistema de última generación que mejora la eficiencia energética, reduce el consumo eléctrico y disminuye el impacto ambiental, informa en un comunicado.

Los trabajos han consistido en la sustitución completa del antiguo sistema de climatización, formado por equipos que utilizaban refrigerante R-22, cuyo uso está prohibido por la normativa europea, por un nuevo sistema VRV de alta eficiencia equipado con refrigerantes de menor impacto ambiental y tecnología de última generación.

La actuación ha incluido también la renovación de las unidades interiores, las redes frigoríficas, las instalaciones eléctricas, los conductos de distribución de aire y los sistemas de evacuación de condensados, así como la adecuación de los espacios técnicos y la puesta en servicio de toda la instalación.

El nuevo sistema incorpora además una plataforma inteligente de control y gestión centralizada que permite monitorizar en tiempo real el funcionamiento de la instalación, optimizar los consumos energéticos, programar horarios de funcionamiento y facilitar las labores de mantenimiento preventivo.

Integrado en el sistema de control del edificio, posibilita una supervisión centralizada de toda la climatización, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y la gestión diaria de las instalaciones. En este sentido, Francisco Almohalla ha subrayado que esta actuación refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la modernización energética de los edificios municipales, incorporando soluciones tecnológicas que mejoran su eficiencia, facilitan el mantenimiento y contribuyen a la conservación del patrimonio histórico, garantizando al mismo tiempo las condiciones ambientales que requiere el Archivo Histórico Municipal.

La actuación se ha ejecutado respetando en todo momento el valor patrimonial del Palacio de los Córdova, edificio catalogado con nivel de protección monumental. Para ello, las nuevas instalaciones se han integrado aprovechando las canalizaciones existentes y manteniendo la ubicación de los equipos, evitando afecciones sobre los elementos protegidos y permitiendo que el Archivo Histórico Municipal continuara desarrollando su actividad con total normalidad durante la ejecución de los trabajos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Granada continúa impulsando la modernización energética de los edificios municipales, favoreciendo un uso más eficiente de los recursos públicos, reduciendo las emisiones asociadas al consumo energético y mejorando la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.