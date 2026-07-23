Belarra, sobre la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT: Es un "premio con un puestazo" y define su trayectoria

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera que la candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) supone un "premio con un puestazo" por parte el PSOE y define la "trayectoria" de la ministra. "A nosotras nadie nos premió con un puestazo", ha recalcado.

"Yo creo que es evidente que la trayectoria pone a cada uno en su lugar. A nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional, creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer", ha lanzado en los pasillos del Congreso en tono crítico hacia la ministra de Trabajo.

Cabe recordar que Podemos rompió con Sumar a finales de 2023 para pasar al Grupo Mixto en el Congreso, después de meses de tensiones con Díaz y tras acusar a su proyecto político de ser una operación para tratar de destuirles.

Previamente el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en los micrófonos de RNE que el Gobierno de Pedro Sánchez ha premiado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por "los servicios prestados" al presentar su candidatura para liderar OIT, a la vez que ha señalado que se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia".

De esta forma, ha indicado que no sabe si es una buena candidata, si bien ha señalado que el Gobierno "premia a quien tiene que premiar con este tipo de nombramientos". Según ha explicado, este cargo para la OIT corresponde a "figuras aparentemente muy importantes", que habitualmente "nadie conoce" pero que son "muy bien remuneradas".

ORGULLO PORQUE A NADIE DE PODEMOS SE LE OFRECIERA UN ORGANISMO

"Implica que alguien después de haber estado en un Gobierno se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", ha resumido Iglesias, que ha mostrado su "orgullo" pues, según ha dicho, a los cargos de Podemos que pasaron por el Gobierno no le ofrecieron "un organismo internacional, ni una embajada ni ninguno de estos premios".

En su opinión, el director general de la OIT gana más que un presidente del Gobierno o un secretario de Estado en España. "Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia", ha zanjado Iglesias.