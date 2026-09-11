Culminan las revisiones de los edificios más dañados por los terremotos en el Zaidín, en Granada capital

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una reunión de análisis durante la serie sísmica. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de su portavoz, Jorge Saavedra, ha informado de que la revisión de los edificios más dañados por los terremotos de la serie sísmica en el distrito del Zaidín ya han concluido. "Todos los catalogados en rojo están revisados, no por una vez, sino por dos y por tres veces, porque se ha querido ir en varias ocasiones por si se hubieran producido nuevos daños", ha expuesto.

Así, a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno Local, el concejal ha dicho que ahora son 21 los edificios catalogados en rojo. Además, ha informado de que en el albergue Inturjoven de la Junta de Andalucía están alojadas 24 personas, "y ahora mismo tenemos 85 viviendas desalojadas según el último dato".

Tras la inspección de esos edificios más dañados, el portavoz del gobierno municipal ha explicado que ahora se hacen inspecciones en edificios catalogados en amarillo o verde, es decir, que no tienen problemas de gravedad que puedan suponer desalojos. "Esperamos que en los próximos días podamos comenzar a emitir todos esos certificados que den tranquilidad a las familias de la situación de cada uno de los inmuebles", ha dicho.

SALUDA LOS 46,2 MILLONES ANUNCIADOS POR LA JUNTA

Saavedra se ha congratulado de las ayudas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de las que ha destacado que no están siendo solo anunciadas "sino aprobadas", lo cual, ha asegurado, ha sido "una alegría" para todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados "incluso de distinto signo político".

En este contexto, ha destacado que el Ayuntamiento de Granada se ha puesto a trabajar para cumplir con la petición de ayudas en el plazo decretado por la Administración autonómica de diez días. "También estamos trabajando con la Diputación en las dos líneas de ayudas que nos propuso, tanto la que hace referencia a gastos extraordinarios que no sean asumidos por servicios municipales, como también la segunda línea, que fue una subvención nominativa de 220.000 euros al Ayuntamiento de Granada, que puede ser tanto para obras de emergencia en viviendas privadas como también para desalojos".

Respecto a esta segunda línea de colaboración entre el Ayuntamiento y la institución provincial, ha dicho que el Consistorio trabaja con las comunidades de vecinos para poder abordar lo antes posible algunas obras de emergencia en edificios desalojados.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

En su intervención, Saavedra ha dedicado un apartado a criticar que el Gobierno de España es "la única Administración que hasta ahora no ha hecho nada".

"Lo digo con absoluta claridad. Tenemos ayudas aprobadas por la Diputación, tenemos ayudas aprobadas por la Junta de Andalucía y no hay ni una sola ayuda aprobada por el Gobierno de España", ha expuesto.

Ha expresado su confianza en el que el próximo Consejo de Gobierno del martes se apruebe la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil de la capital granadina y los municipios afectados. "Ya lo advertí en el Pleno, ojo a cómo se aprueba la emergencia por parte del Gobierno de España que no nos deje fuera a la ciudad de Granada", ha dicho.