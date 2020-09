Se cumple un año sin pistas en el caso de la mujer con alzheimer desaparecida en El Cortijuelo (Jaén)

JAÉN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La familia de Josefa Padilla, la mujer de 76 años desaparecida el 3 de septiembre de 2019 en la pedanía de El Cortijuelo, del municipio jiennense de Quesada, llevan un año esperando alguna pista sobre el paradero de esta mujer que padece alzheimer avanzado.

Desde el 3 de septiembre se ha tratado localizarla y se ha buscado incesantemente sin que hasta el momento haya pista alguna. Su familia la echó en falta alrededor de las seis y media de la mañana de ese día, cuando salió de su domicilio vestida únicamente con un camisón y con zapatillas de andar por casa.

La vivienda se encuentra muy cerca del Guadiana Menor, donde se han centrado los trabajos, con especiales complicaciones por la orografía del terreno, que está repleto de ramblas y pequeños barrancos, así como una vegetación de ribera muy frondosa.

Equipos especiales subacuáticos de la Guardia Civil que han rastreado el río en varias ocasiones hasta la presa, además de numerosas personas voluntarias se han volcado con este caso en el que ya han transcurrido doce meses sin novedades.

El dispositivo de búsqueda y todas las acciones llevadas a cabo para dar con Josefa no han dado su fruto y la familia sigue pidiendo que no se escatimen medios para dar con su paradero. De hecho, este pasado fin de semana se volvió a hacer una batida por la zona, pero como en ocasiones anteriores no ha habido éxito.