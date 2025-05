El Cuponazo de la ONCE reparte más de 1,3 millones de euros entre Sevilla, Granada, Huelva y Cádiz

El vendedor de la ONCE, Hermógenes Ramírez, reparte premios en Carmona (Sevilla). - ONCE

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha repartido un total de 1.360.000 euros entre las provincias de Sevilla, Granada, Huelva y Cádiz. La más afortunada, Sevilla, con 840.000 euros en tres municipios, Carmona, Osuna y Herrera.

En Carmona, Hermógenes Ramírez, vendedor de la ONCE desde febrero del año pasado vendió los diez cupones agraciados con 40.000 euros en el centro histórico de la localidad, según detalla ONCE en una nota. Asimismo, repite suerte con el Dia de Europa ya que el año pasado también dio otro premio, en esa ocasión de 20.000 euros, el 9 de mayo.

"Estamos aquí para transmitir ilusión, soy una persona que me gusta vender y me gusta transmitir y cuando entré en la ONCE no vine a ganar un sueldo, vengo a ayudar a la ONCE y a dar ilusión y de momento se me está cumpliendo", afirma visiblemente orgulloso el vendedor.

"No es falta de humildad --aclara--, es que yo me lo creo y lucho por la empresa en la que trabajo y me gusta transmitir esa energía". Hermógenes quiere dar la enhorabuena en primer lugar a los clientes que han sido afortunados pero a continuación a todos los que le compran a diario

Con una discapacidad física desde hace quince años, operado de dos hernias discales, con 56 años, Hermógenes tiene claro que cuando se jubile será voluntario de la ONCE.

En Osuna, Rafael Delgado, vendedor de la ONCE desde el año pasado, repartió la misma suerte en la avenida de la Constitución. En vísperas de Semana Santa dio otro premio de 35.000 euros en un sorteo de diario. "Estoy dándome abrazos con todos los que le han tocado. Imagínate como puedo estar, contentísimo, un abrazo tras otro, es increíble y emocionante", ha afirmado.

El mismo premio, otros 400.000 euros, se ha repartido en la costa tropical granadina, en Almuñécar, donde Patricia Rodríguez, vendedora de la ONCE desde el año pasado, vendió también otros diez cupones premiados con 40.000 euros en la avenida Costa del Sol de la localidad granadina. "¿Que qué se siente? Pues que no me lo creía, lo miré 20.000 veces y hasta que no me llamaron para confirmarlo no me lo creía", ha relatado.

"Es una satisfacción muy grande. Desde que empecé quiero llevar la alegría a mi pueblo, quería dar el Cuponazo y al final lo he conseguido --afirma orgullosa--.

En la provincia de Sevilla se ha vendido además otro cupón premiado con 40.000 euros en el municipio de Herrera, gracias a Antonio Manuel Regadera, por lo que ha repartido 840.000 euros entre las tres localidades sevillanas en premios mayores.

El sorteo del Cuponazo de este viernes 9 de mayo ha dejado otros 80.000 euros en Moguer (Huelva) con dos cupones premiados con 40.000 euros que ha vendido Francisco Manuel Castro. Mientras que en Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tomás Ramírez vendió otro cupón agraciado también con 40.000 euros y en Herrera (Sevilla) otro igual que vendió Antonio Manuel Regadera.

Además de Andalucía, este sorteo de la ONCE ha llevado premios a otras seis comunidades autónomas, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y la Comunidad Valenciana El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros.

Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador", premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; seis euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de tres euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Para el próximo martes, 13 de mayo el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de diez millones de euros.