Los daños por los terremotos impiden la apertura del Centro de Educación Especial Jean Piaget en Ogíjares

Archivo - Mochilas colgadas en un aula de Infantil. - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS - Archivo

OGÍJARES (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El centro específico de Educación Especial Jean Piaget de Ogíjares (Granada) no ha podido comenzar este jueves el curso debido a los trabajos que se acometen para reparar los daños provocados por la serie sísmica que sacude la provincia granadina desde el pasado 14 de agosto.

La vuelta a las aulas se prevé el próximo 15 de septiembre, según han detallado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de Educación en relación a este centro en el que están escolarizados unos 130 alumnos.

Desde la Junta precisan que se mantiene contacto permanente con las familias para informarles de la evolución de la situación, después de que los terremotos provocaran diversos desperfectos, como grietas, desconchados y algunos desprendimientos.

Este jueves han comenzado las clases en la provincia para 76.119 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 358 centros docentes.

El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (107.061 estudiantes).

El día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 10.799 estudiantes, después de que el día 3 lo hicieran los escolares de menos de tres años.