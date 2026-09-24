Dcoop espera apoyo del Gobierno español en la pugna por hacerse con el control de Deoleo

CÓRDOBA. 24 (EUROPA PRESS)

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha dicho este jueves que la compañía aceitera andaluza espera el respaldo del Gobierno de España en la operación de compra de Deoleo, asegurando que "esta es una oportunidad que no debería perderse, España no debería perderla".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes pronunciar una conferencia en la presentación de la 9ª edición del Anuario Agrolimentario de 'Diario Córdoba', Sánchez de Puerta ha recordado que la cooperativa andaluza presentó una oferta de compra por Deoleo, pero que todavía no les han dicho "nada" y están "a la espera", si bien ha admitido que "ahora mismo se ha enfriado bastante toda la información" sobre el proceso de venta de Deoleo.

El responsable de Dcoop ha señalado que, según los últimos movimientos, "parece ser que la empresa italiana" que también ha presentado una oferta de compra por Deoleo, el grupo Pietro Coricelli, "parece que está como favorita en la operación", y ha añadido que "tiene mucho apoyo, parece ser también, del Gobierno italiano".

Sánchez de Puerta ha insistido en la importancia estratégica de que una empresa española se haga con el control de Deoleo, argumentando que "siempre estamos hablando de que tenemos que comercializar nuestros aceites por el mundo, que tenemos que llevar la imagen del aceite de oliva de España".

El director general de Dcoop ha subrayado que, en este caso, "la mejor oportunidad es una empresa como esta, absolutamente internacionalizada y con las primeras marcas a nivel mundial", considerando que "perder esta oportunidad" supondría "una pérdida muy importante para el olivar español".

Así y en relación con lo dicho este mismo jueves por el ministro español de Agricultura, Sánchez de Puerta ha subrayado que "no es lo mismo que se comercialice el aceite de España a que se comercialice aceite de otros orígenes", y ha añadido que "no es lo mismo que se lleve una imagen de calidad de aceite de primer nivel y, por supuesto, de España, a que haya otras estrategias", considerando que "está todo por verse", en cuanto a las intenciones de los potenciales compradores.

Para Dcoop, ha precisado Sánchez de Puerta, "sería fundamental" que, "como mínimo, sea una empresa española" la que se haga con Deoleo, y que, "por supuesto sea una empresa que tenga una apuesta clarísima por la calidad y por la imagen del aceite de oliva de España en el mundo".

Respecto a las posibilidades reales de Dcoop frente a la oferta italiana, el director general de la aceitera andaluza ha reconocido que "ahora mismo todo parece indicar que es la empresa italiana la que está en mejor posición", aunque ha matizado que aún no se puede dar nada por "perdido", pues "simplemente no sabemos nada y vamos a ver cómo se va desarrollando todo".