Dcoop pide al Gobierno de España que se "implique" en la venta de Deoleo para que siga siendo "española y andaluza"

Archivo - Línea de envasado de aceite de oliva. - EXTENDA - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rafael Sánchez de Puerta, director general de Dcoop, ha pedido este martes al Gobierno de España que se "implique", como el Gobierno de Italia --que "ha tomado partido"--, en el proceso de venta de Deoleo, principal distribuidora de aceite de Andalucía. Propietaria de marcas como Carbonell, Koipe, Hojiblanca y Bertolli, en el proceso de venta, la empresa italiana Coricelli se ha colocado como favorita para hacerse con la propiedad tras haber hecho una oferta de 500 millones.

En una entrevista en Canal Sur televisión recogida por Europa Press, Sánchez De Puerta ha asegurado que "el Gobierno de Italia ha tomado partido" y ha pedido que también se implique el de España "para que Deoleo siga siendo una empresa española y andaluza". "Queremos que el aceite de oliva de España sea reconocido en el mundo, y creo que tenemos todos los motivos del mundo por el liderazgo en producción y por el trabajo que estamos haciendo en la calidad", ha enfatizado.

"Tenemos la oportunidad de que ese liderazgo en producción, consigamos que se manifieste en los mercados y además en todo el mundo. Tenemos que ver cómo van los acontecimientos y ver qué papel juega el Gobierno de España", ha defendido.

El director general de Dcoop --cooperativa agroalimentaria que reúne a miles de familias que trabajan en la agricultura y ganadería-- ha reconocido que el proceso está siendo "complicado". "Hay una oferta que ahora mismo va por delante, que es la de Coricelli, y lo que tenemos es que esperar acontecimientos. Hemos hecho una oferta, estamos en el proceso, pero no podemos estar en una subasta permanente que no sabemos a qué nivel nos va a llevar. Nuestra oferta está por encima de lo que inicialmente teníamos previsto y creemos que está por encima de lo que es un precio razonable de la empresa", ha apostillado.

"Coricelli --ha concluido-- es una familia italiana conocida e identificada, y está ejerciendo la posibilidad de hacerse con esa empresa que tiene muchos atractivos. Nosotros lo que queremos es que, si finalmente nos pudiéramos hacer con Deoleo, nos ayudara a sacar nuestras marcas y ser una lanzadera para la imagen del aceite de oliva de España y su reconocimiento en el mundo", ha argumentado.