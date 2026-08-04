Declarado un incendio que afecta a un paraje rural en Pinos Puente (Granada)

Incendio en Pinos Puente. - INFOCA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado este martes en la localidad granadina de Pinos Puente según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Pasadas las 12,00 horas, el Infoca daba cuenta en sus redes sociales de este incendio activo en una zona rural de monte a la que ya se han desplazado efectivos que luchan contra el avance de las llamas.

En concreto se han desplegado en el lugar nueve bomberos forestales con un vehículo autobomba, un técnico de operaciones y un agente medioambiental. El dispositivo contraincendios también cuenta con la intervención de un helicóptero ligero.