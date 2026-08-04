La operación salida de agosto en Cádiz acaba con más de 1.100 emergencias atendidas por el 112, un 20% menos que en 2025

Archivo - Una operadora en la sala regional de 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 112 ha atendido durante el fin de semana de la operación salida de agosto un total de 1.117 incidencias en la provincia de Cádiz, lo que supone un 20,9% menos de incidentes gestionados que en el mismo periodo del 2025 en la provincia gaditana, cuando se coordinaron 1.412.

Esta cifra es además un 15% del total de las 7.482 incidencias gestionadas en toda la región entre las 15,00 horas del viernes 31 de julio hasta las 00,00 del lunes 3 de agosto, según ha informado en una nota este servicio, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Al respecto de los datos facilitados se ha remarcado que la operación salida de agosto del año pasado duró un día más al ser jueves el día 31 de julio.

Las causas más recurrentes de aviso al teléfono único de emergencias en Cádiz han sido las asistencias sanitarias, con 525 incidentes, seguidas por los casos relacionados con la seguridad ciudadana (210), las incidencias de tráfico (92), las emergencias relativas al bienestar animal (80), los accidentes de circulación (77), los incendios (49), las solicitudes de servicios sociales (15), los avisos por rescates y salvamentos (14) y las anomalías en servicios básicos (5), entre otros.

En cuanto al balance provincial, Cádiz ha sido la tercera de las provincias andaluzas con un mayor número de emergencias coordinadas, y solo está precedida por Málaga (1.800) y Sevilla (1.563). Le siguen Granada (908), Almería (662), Huelva (514), Córdoba (509) y Jaén (409).

El día con mayor volumen de trabajo en la provincia fue el sábado 1 de agosto con 494 incidencias, mientras que la franja horaria con mayor actividad en las salas del 112 fue la comprendida entre las 12,00 horas y las 13,00 horas del domingo 2 de agosto, hora en la que se llegaron a coordinar hasta 191 emergencias.

Por su parte, los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han realizado en esta segunda operación salida del verano 44 asistencias sanitarias por accidentes de tráfico en Cádiz.

En cuanto a las urgencias y asistencias sanitarias in situ, desde las 15 horas del viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto el 061 ha atendido a 13 personas en la provincia gaditana a través de sus equipos asistenciales.

El 112 es un servicio público y gratuito vigente en toda Europa al que el usuario puede acudir siempre que se esté ante una emergencia, en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. El usuario que llame a este teléfono de emergencias europeo puede acceder con una única llamada a toda la ayuda necesaria ante cualquier urgencia o emergencia las 24 horas del día.

Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML) que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que da el aviso. Se trata de un servicio de atención multilingüe que atiende a los usuarios en inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, además de en español.

De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.