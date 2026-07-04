Declarado un incendio forestal en Los Blázquez (Córdoba) que moviliza a siete medios aéreos

Imagen aérea del incendio forestal declarado en el municipio cordobés de Los Blázquez en el 4 de julio. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado a las 18,00 horas en el término municipal de Los Blázquez (Córdoba), en concreto en el paraje Sierra del Castillo, que ha movilizado a siete medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando 32 profesionales y dos autobombas.

En concreto, por via aérea, los siete medios corresponden a un helicóptero pesado, cuatro aviones con carga de tierra y dos anfibios ligeros.