La Junta destina unos 300.000 euros al mantenimiento de firme de la carretera A-2002 entre El Puerto y Jerez (Cádiz)

La delegada territorial de Fomento y Movilidad en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, en una visita a las obras de la A2022, donde se están ejecutando obras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Movilidad, está desarrollando obras de mantenimiento de firme en la carretera A-2002, que enlaza los municipios gaditanos de El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, y que cuenta con una inversión estimada para el conjunto de actuaciones previstas de unos 300.000 euros.

Según una nota de la Junta, la delegada territorial de Fomento y Movilidad en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, ha visitado estas obras para comprobar su desarrollo.

Al respecto, ha explicado que, "para garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para las personas usuarias de esta vía", se ha planificado un programa de intervenciones destinadas a corregir las patologías del firme presente en determinados tramos de esta carretera.

Asimismo, ha precisado que este tipo de actuaciones, que se desarrollan en ésta y otras carreteras de la red autonómica en nuestra provincia, se enmarcan en "un trabajo constante, desde la apuesta del Gobierno andaluz para mantener el buen estado de estas vías y para contribuir a la seguridad vial y al confort para las personas usuarias que las utilizan".

La ejecución de los trabajos de mejora del firme en la A-2002 comenzaron el pasado fin de semana en las inmediaciones del kilómetro 7,8, en la zona de la glorieta de conexión con el polígono El Portal de esta carretera.

Las actuaciones previstas contemplan el fresado del firme para restaurar la regularidad superficial y la reposición de éste, incluyendo la incorporación de una capa de refuerzo en la rodadura en la totalidad del ancho de la calzada, según el tramo afectado.

La carretera A-2002 comunica el término municipal portuense con Jerez, cuenta con una longitud de 10,66 kilómetros y pertenece a la red complementaria metropolitana de Cádiz dentro de la red autonómica de carreteras de Andalucía.