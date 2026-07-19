Declarado un incendio forestal en Cardeña (Córdoba), con diez medios aéreos movilizados

Imagen del incendio. - PLAN INFOCA

CARDEÑA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal ha sido declarado este domingo a las 18,50 horas en el término municipal de Cardeña (Córdoba), concretamente en el paraje conocido como Venta del Charco.

Según ha señalado el Plan Infoca en un mensaje a través de su cuenta de la red social 'X', hasta el lugar se han movilizado diez medios aéreos, divididos en tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y una aeronave de coordinación.

El dispositivo desplegado se completa con 33 efectivos por tierra, una autobomba y un buldócer.